Потпуна обустава саобраћаја на магистралном путу Сарајево-Фоча

Због лоших временских услова саобраћај је у потпуности обустављен за сва возила преко моста на магистралном путу Сарајево-Фоча, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Саобраћај је обустављен на дионици Добро Поље-Миљевина.
Ни алтернативни правац регионални пут Добро Поље-Јажићи-Јелашица-Миљевина због лоших временских услова тренутно није у функцији.
