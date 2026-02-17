Logo
Потпуна обустава саобраћаја на магистралном путу Сарајево-Фоча

Извор:

АТВ

17.02.2026

08:54

Потпуна обустава саобраћаја на магистралном путу Сарајево-Фоча
Фото: Срна

Због лоших временских услова саобраћај је у потпуности обустављен за сва возила преко моста на магистралном путу Сарајево-Фоча, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Саобраћај је обустављен на дионици Добро Поље-Миљевина.

Снежана Ђуришић- 01092025

Сцена

Претучен син Снежане Ђуришић

Ни алтернативни правац регионални пут Добро Поље-Јажићи-Јелашица-Миљевина због лоших временских услова тренутно није у функцији.

