Ухапшен други осумњичени за убиство MMA борца, огласио се МУП

Извор:

Телеграф

17.02.2026

08:28

Фото: Танјуг/АП

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Одсјека за циљане потраге, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, послије вишемесечне оперативне обраде, ухапсили су у Гроцкој М. Д. (25) за којим је издата међународна потерница Републике Србије због извршења кривичног дјела тешко убиство и кривичног дјела тешко убиство у покушају С. С. (2024)-MMA борца.

За наведена дјела је прописана казна затвора у трајању од највише 40 година.

М. Д. је користећи личну карту свог брата Д. Д. издату у Републици Хрватској ушао са територије Хрватске у Србију 10. 2. 2026. године и крио се до тренутка хапшења у Београду.

Шпанија пожар

Свијет

Петоро младих погинуло у пожару: Нека тијела изгорјела до непрепознатљивости

Хапшење М. Д. је наставак акције када су полицијски службеници Одсјека за циљане потраге-ФАСТ тима Србије интензивној и дуготрајној сарадњи са ФАСТ тимовима Француске, Румуније, Мађарске и Шпаније ухапсили В. Г. у јануару, у Барселони за исто дјело, Телеграф.

