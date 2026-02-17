Ухапшен други осумњичени за убиство MMA борца, огласио се МУП

Извор:
Телеграф
17.02.2026
08:28
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Одсјека за циљане потраге, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, послије вишемесечне оперативне обраде, ухапсили су у Гроцкој М. Д. (25) за којим је издата међународна потерница Републике Србије због извршења кривичног дјела тешко убиство и кривичног дјела тешко убиство у покушају С. С. (2024)-MMA борца.
За наведена дјела је прописана казна затвора у трајању од највише 40 година.
М. Д. је користећи личну карту свог брата Д. Д. издату у Републици Хрватској ушао са територије Хрватске у Србију 10. 2. 2026. године и крио се до тренутка хапшења у Београду.
Свијет
Петоро младих погинуло у пожару: Нека тијела изгорјела до непрепознатљивости
Хапшење М. Д. је наставак акције када су полицијски службеници Одсјека за циљане потраге-ФАСТ тима Србије интензивној и дуготрајној сарадњи са ФАСТ тимовима Француске, Румуније, Мађарске и Шпаније ухапсили В. Г. у јануару, у Барселони за исто дјело, Телеграф.
Србија
3 ч0
Србија
18 ч1
Србија
19 ч0
Србија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
11
37
11
30
11
25
11
18
11
17
Тренутно на програму