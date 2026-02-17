Петоро младих погинуло у пожару: Нека тијела изгорјела до непрепознатљивости

Извор:
Телеграф
17.02.2026
08:31

Пет особа је погинуло, а четири су лакше повријеђене у пожару који је избио у петоспратној стамбеној згради у Манлеуу код Барселоне, објавио је лист "Ел Паис".
Вјерује се да су све жртве биле младе особе, а могуће је да су неки били и малољетници.
Пожар је пријављен синоћ у 21.10, а избио је у остави на крову зграде у улици Монтсени.
Ватрогасци су послали 13 екипа на лице мјеста, а ватра је угашена у 21.41.
Узрок пожара за сада није познат.
Према наводима, најмање четири жртве су се налазиле у простору гдје је пожар избио и нису успјеле да побјегну из разлога који се још утврђују.
Процес идентификације тијела биће завршен данас, а према писању медија, нека тијела су изгорјела до непрепознатљивости.
Истражна јединица "Моссос д'Есqуадра" покренула је истрагу о узроку пожара.
Све повријеђене особе задобиле су лакше повреде и нису хоспитализоване.
Предсједник каталонске владе Салвадор Илла изразио је саучешће породицама настрадалих и пожелио брз опоравак повријеђенима, док је градоначелник Манлеуа Арнау Ровира прогласио тродневну жалост.
Заставе ће бити спуштене на пола копља, а минут ћутања заказан је за уторак у 19 часова испред Градске куће.
Према подацима Цивилне заштите, три породице су привремено смјештене у хотел у Манлеуу, док су се остали станари вратили у своје домове.
Inicialment, els Bombers han apuntat que el traster incendiat a Manlleu s'havia habilitat com a habitatge, una hipòtesi que més tard han rebaixat d'acord amb les primeres indagacions dels Mossos https://t.co/xfVwpF7Yif pic.twitter.com/79hT2IORrF— 3CatInfo (@3CatInfo) February 17, 2026
