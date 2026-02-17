Logo
Петоро младих погинуло у пожару: Нека тијела изгорјела до непрепознатљивости

Телеграф

17.02.2026

08:31

Пожар у Шпанији
Фото: 3CatInfo/X/Screenshot

Пет особа је погинуло, а четири су лакше повријеђене у пожару који је избио у петоспратној стамбеној згради у Манлеуу код Барселоне, објавио је лист "Ел Паис".

Вјерује се да су све жртве биле младе особе, а могуће је да су неки били и малољетници.

Пожар је пријављен синоћ у 21.10, а избио је у остави на крову зграде у улици Монтсени.

Ватрогасци су послали 13 екипа на лице мјеста, а ватра је угашена у 21.41.

Узрок пожара за сада није познат.

Према наводима, најмање четири жртве су се налазиле у простору гдје је пожар избио и нису успјеле да побјегну из разлога који се још утврђују.

Процес идентификације тијела биће завршен данас, а према писању медија, нека тијела су изгорјела до непрепознатљивости.

Истражна јединица "Моссос д'Есqуадра" покренула је истрагу о узроку пожара.

Све повријеђене особе задобиле су лакше повреде и нису хоспитализоване.

Предсједник каталонске владе Салвадор Илла изразио је саучешће породицама настрадалих и пожелио брз опоравак повријеђенима, док је градоначелник Манлеуа Арнау Ровира прогласио тродневну жалост.

Заставе ће бити спуштене на пола копља, а минут ћутања заказан је за уторак у 19 часова испред Градске куће.

Према подацима Цивилне заштите, три породице су привремено смјештене у хотел у Манлеуу, док су се остали станари вратили у своје домове.

Шпанија

пожар

