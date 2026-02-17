ПД ПС БиХ о Приједлогу закона о ВСТС-у и измјенама Закона о Суду

Извор:
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ разматраће данас Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ.
Ова два законска акта предложили су делегати Никола Шпирић, Драган Човић и Кемал Адемовић, а требало би да буду разматрани у првом читању по скраћеном поступку, најављено је из Парламентарне скупштине БиХ.
Предлагачи су навели да је нацрт овог закона заснован на принципима транспарентности рада ВСТС-а, интегритета чланова и носилаца правосудних функција, транспарентности избора носилаца правосудне функције, принципу двостепености при одлучивању и принципу одговорности носилаца правосудних функција.
Овим измјенама број чланова ВСТС-а са садашњих 15 био би повећан на 20, од којих је по осам чланова из реда судија и тужилаца, по један адвокат из ентитетских адвокатских комора, док ће по једног члана именовати Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ и Савјет министара.
Предложеним измјенама и допунама Закона о Суду БиХ предвиђено је формирање апелационог одјељења овог суда, као другостепеног органа.
На дневном реду би се у првом читању, по скраћеном поступку, требао наћи Приједлог закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије у БиХ, који је предложио Савјет министара, а чији фокус је на стварању уређеног велепродајног тржишта електричне енергије и успостављању берзе електричне енергије.
Предлагач закона наводи да ће се усвајањем овог закона створити услови за успостављање организованог тржишта електричне енергије, формирање берзе и њено повезивање са регионалним и тржиштем ЕУ, што је уједно био предуслов за изузеће од /Механизма прекограничног усклађивања цијене угљеника.
У другом читању пред делегатима ће се наћи измјене Закона о служби у Оружаним снагама БиХ којима се старосна граница за пензионисање у војној служби повећава са 40 на 45 година живота.
На предложеном дневном реду су измјене и допуне Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, којима је предвиђено да се основица за обрачун плате примјењује од 1. јануара текуће године за ту годину, а предлаже се и обезбјеђивање ретроактивне исплате разлике у плати уколико буџет не буде усвојен на вријеме.
На дневном реду су и захтјеви делегата Желимира Нешковића за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода, те разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у БиХ, оба по хитном поступку.
Измјенама ових закона жељезничка предузећа у БиХ би добила више новца.
Делегати би требали да размотре и захтјев Кемала Адемовића за разматрање Приједлога закона о измјени и допуни Закона о полицијским службеницима по хитном поступку, којим се полицијским службеницима који остваре 40 година радног стажа прије навршених 59 година омогућава наставак рада до навршене 59. године.
На дневном реду је захтјев Представничког дома парламента БиХ за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Изборног закона, који су предложили посланици СДА, којим се, између осталог, предвиђа увођење нових технологија у изборни процес.
Делегати ће расправљати и о захтјеву Представничког дома за разматрање измјена Закона о Савјету министара којим се предлаже да најмање 14 посланика може послати приједлог кандидата за министра или замјеника министра, а уколико то предсједавајући Савјета министара не уради, према овим измјенама, Комисија за избор Савјета министара би преузела вођење поступка именовања.
Делегат Желимир Нешковић предложио је и измјене одлука којима би делегат Ненад Вуковић у парламентарним делегацијама Дома народа замијенио бившег делегата у Клубу делегата српског народа Сњежану Новаковић Бурсаћ.
На дневном реду је и ратификација низа међународних споразума чији је потписник БиХ.
