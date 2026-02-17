Logo
Хороскоп за 17. фебруар: Шта нам звијезде доносе данас?

17.02.2026

07:12

Хороскоп за 17. фебруар: Шта нам звијезде доносе данас?
Доносимо вам комплетну астролошку прогнозу за уторак, 17. фебруар 2026. године.

Ован

Током дана можете добити изненадну поруку или позив везан за сарадњу. Брза одлука биће важна. Партнер може покренути разговор о будућности. Слободни могу неочекивано упознати некога онлине. Нервна напетост.

Бик

Фокус је на новцу. Могућа промјена око исплате или трошкова. Избјегавајте ризичне куповине. Партнер тражи више сигурности и пажње. Слободни могу упознати особу кроз посао или познанике. Осјетљив стомак.

Близанци

У центру сте комуникације. Могуће су нагле промјене договора. Не преоптерећујте се. Партнер може реаговати импулсивно. Слободни могу започети изненадно дописивање. Ментални замор.

Рак

Завршавате нешто што су други превидјели. Није дан за истицање. Партнер може жељети више мира. Слободни размишљају о особи из прошлости. Осјетљив желудац.

Лав

Промјене долазе кроз тим и сарадње. Останите флексибилни. Слободни могу упознати некога на окупљању. У везама су могуће расправе. Пад енергије.

Дјевица

Фокус на роковима и обавезама. Нови задатак захтијева прилагођавање.

Слободни могу упознати особу кроз посао или тренинг. Осјетљив пробавни систем.

Вага

Могућа промјена у вези пројекта или финансија. Договор добија нови смјер. Емоције су појачане. Слободни могу доживјети интензиван флерт. Напетост у доњем дијелу леђа.

Шкорпија

Фокус на личним одлукама. Мијењате став према послу или сарадњи. Партнер може реаговати нагло. Слободни упознају нову особу. Благи умор.

Стријелац

Повољнији је рад у позадини него јавни наступи. Не форсирајте. Слободни могу упознати некога на путу или у изласку. У вези је потребан компромис. Осјетљивост зглобова.

Јарац

Промјене долазе кроз пријатеље или колеге. Могућа нова идеја. Партнер жели више разговора. Слободни могу упознати особу преко пријатеља. Укоченост у тијелу.

Водолија

Неочекивана промјена у улози или правцу рада. Могућа важна одлука. Партнер реагује непредвидиво. Слободни могу доживјети изненадан флерт. Нервна напетост.

Рибе

Промјене везане за пут, планове или едукацију. Могуће одгађање термина. Слободни могу упознати особу путем порука или друштвених мрежа. Пад имунитета.

