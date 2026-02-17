Logo
НСРС о стању у сектору мљекарства и пољопривреде

НСРС о стању у сектору мљекарства и пољопривреде
Фото: АТВ

Народна скупштина Републике Српске одржаће посебну сједницу о стању у сектору мљекарства и пољопривреде, након које ће бити одржана посебна сједница о избору потпредсједника Владе.

По завршетку, требало би да услиједи наставак 17. редовне сједнице, разматрањем извјештаја о раду Правобранилаштва за 2024. годину.

Народна скупштина Републике Српске

