Logo
Large banner

Дјелимично усвојени захтјеви радника жељезница Републике Српске

Извор:

АТВ

16.02.2026

19:18

Коментари:

0
Жељезнице Републике Српске
Фото: АТВ

Ништа од повећања плата. Неки договор ипак је постигнут. Ноћни рад, државни празници, прековремени сати - то ће од сљедеће плате поново бити на рачунима радника Жељезница.

Машиновође хоће да им се сви захтјеви испуне. Лоша финансијска ситуација и пословање у дефициту, кажу, траје предуго.

"Министарство се обавезало да ће покушати кроз ребаланс буџета да обезбједи и више средстава, а од захтјева се свакако, кроз повећање наших прихода да обезбиједимо и већи превоз и више акциза и да одређене робе усмјеримо на жељезницу и то је једини начин на који би се могло повећати примање радника", рекао је Симо Цвјетковић, предсједник Синдиката машиновођа.

Захтјев за веће плате је оправдан, али у овом моменту није га могуће испунити, кажу у Управи предузећа. Покушавају да се ослоне на унутрашње резерве, али то је недовољно за повећање плата и сервисирање било којих других обавеза. Анализираће пословање. Кажу, не могу без помоћи министарства.

"Вјероватно ће та анализа показати гдје треба да покушамо да уштедимо трошкове, а гдје можда да смањимо трошкове, овај, ја кажем одмах да су захтјеви синдиката, односно закључци који су били, били су сви оправдани, међутим, врло је дат кратак рок, да се нешто ријеши. Без помоћи ресорног министарства и владе нећемо моћи у неком наредном периоду да обећамо повећање плате", каже Драган Зеленковић, в.д. генералног директора „Жељезница Републике Српске“.

Стабилизација система рада у Жељезницама је приоритет, поручује министар. Тек након тога може се говорити о повећању плата и дугорочном стабилном статусу запослених.

И нови менаџмент и нова управа, која је мање више стара, имају задаћу да максимално рационализују сам процес унутар Жељезница Републике Српске, у смислу да не може нико примати плату, ако не долази на посао, мора се децидно рећи колико извршилаца за које радно мјесто треба, сви они који су вишак, наћемо средства да добију отпремнине. Ал' не може буџет Републике Српске поднијети да жељезницама плаћа не рад, неред и јавашлук, када то кажем, мислим прије свега, поменули сте малочас и јавне набавке, урадићемо и нову систематизацију, урадићемо и нови правилник", рекао је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.

Представници синдиката дали су рок од 30 дана за преиспитивање њихових захтјева. Посљедњи финансијски извјештај Жељезница показује губитак од 34 милиона марака за 2024. годину.

Подијели:

Тагови :

Željeznice Republike Srpske

Радници

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Републички завод за статистику: Трећина предузећа из сектора трговине

Република Српска

Републички завод за статистику: Трећина предузећа из сектора трговине

3 ч

0
Додик у Београду: Очувати заједнички идентитет и све што нас повезује; Ми смо један народ

Република Српска

Додик у Београду: Очувати заједнички идентитет и све што нас повезује; Ми смо један народ

5 ч

15
Селак и Вучић

Република Српска

Вучић одликовао Селака Сретењским орденом првог степена

5 ч

5
Додик на обиљежавању Дана државности

Република Српска

Додик: Република Српска има пуно право да обиљежава Дан државности

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Дијелови Лувра затворени због штрајка

20

01

Рудар разбио Жељезничар у Сарајеву

19

53

Алимпијевић одредио тим за мечеве против Турске: Калинић поново на списку Србије

19

38

Возачи опрез, дивљи коњи преко Романије!

19

33

Купити или изнајмити стан?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner