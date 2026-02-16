Републички завод за статистику: Трећина предузећа из сектора трговине

Извор:
РТРС
16.02.2026
16:30
Коментари:0
Готово трећина свих регистрованих предузећа и предузетника у Републици Српској и скоро једна петина свих запослених је из трговине, показују подаци Републичког завода за статистику.
У Републици Српској трговина има тренд раста готово свих економских показатеља и очекује се да их и даље задржи.
Највеће учешће у укупном промету трговине на мало прошле године било је у неспецијализованим продавницама, односно великим трговачким центрима који се баве продајом робе широке потрошње, објављено је у часопису "Показатељ".
Евидентан је континуиран раст и плата и броја запослених у трговине од
2020. године.
Према доступним подацима, инвестиције у области трговине у 2024. години у односу на 2023. годину забиљежиле су пад од 7,1 одсто, након што су 2023. године имале раст од рекордних 38,5 одсто.
У укупно оствареном промету у Републици Српској прошле године, област трговине учествује са највећих 45,2 одсто.
Трговина има и највећи допринос у додатој вриједности по факторским трошковима од 25 одсто.
Једини показатељ гдје је ова област на посљедњем мјесту јесте стопа профитабилности и у прошлој години је била 9,8 одсто.
