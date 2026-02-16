Смјена у врху руске државе: Путин га "прецртао"

Извор:
Б92
16.02.2026
17:55
Руски предсједник Владимир Путин смијенио је Сергеја Иванова из Савјета безбједности Русије, објављено је на званичном порталу правних аката.
Путин је раније разрешио Иванова функције специјалног представника руског предсједника за заштиту животне средине.
"Мијења се састав Савјета безбједности Руске Федерације... искључењем С. Б. Иванова", наводи се у документу, преноси РИА Новости.
Уредба ступа на снагу даном потписивања, 16. фебруара. Почетком фебруара портпарол руског предсједника Дмитриј Песков саопштио је да је Сергеј Иванов поднио оставку на мјесто специјалног представника руског предсједника за заштиту животне средине, екологију и транспорт.
Како је навео, оставка је поднијета из "личних разлога". Путин је именовао Иванова за специјалног представника за заштиту животне средине, екологију и транспорт 2016. године. Пре тога, обављао је функцију шефа кабинета руског предсједника.
Иванов је такође био министар одбране Русије и замјеник премијера почетком 2000-их. Имао је дугу и угледну каријеру као високи официр у совјетској ери у КГБ-у и ФСБ-у, и има чин генерал-пуковника у пензији.
Према државној новинској агенцији ТАСС, Иванов је задржао своју позицију једног од 13 сталних чланова Савјета безбједности Русије упркос томе што више није специјални представник предсједника.
Путин је Иванова разријешио функције и прије десет година. Тада га је разријешио дужности дугогодишњег шефа предсједничке администрације Сергеја Иванова и именовао га за специјалног представника предсједника по питањима екологије и транспорта.
Иванов је наводно и сам тражио да му се да друга дужност, а руски предсједник је рекао да је био задовољан његовим радом на мјесту шефа администрације Кремља.
