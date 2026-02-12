Logo
Large banner

Путинова заштита од државног удара: Све је на једном човјеку – дао му је потпуну контролу

Извор:

Б92

12.02.2026

14:28

Коментари:

0
Путинова заштита од државног удара: Све је на једном човјеку – дао му је потпуну контролу
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Кремљ подређује двије главне безбједносне структуре начелнику руског Генералштаба, Валерију Герасимову, који је лојалан руском предсједнику Владимиру Путину, наводи се у новом извјештају Института за проучавање рата ( ISW).

Путин је 11. фебруара потписао указ којим је руски Генералштаб именовао за главно командно тијело трупа Росгвардије.

Уредбом је предвиђено да Генералштаб:

  • организује командовање и контролу трупа Руске гарде и њихову употребу у мирнодопском и ратно доба;
  • учествује у развоју планова за развој трупа Руске гарде;
  • одржава борбену и мобилизациону готовост Руске гарде.

ISW се позива на руски инсајдерски извор, према којем руски Савјет безбједности вјероватно планира да укине Министарство за ванредне ситуације и споји дио његовог особља са Росгвардијом.

Аналитичари сматрају да Путин овим промјенама настоји да заштити своју власт, посебно имајући у виду да Росгвардија није била у могућности да се бори са Вагнеровим снагама током пуча у јуну 2023. године.

илу-новац-14112025

Друштво

Огласило се Министарство финансија: Сутра исплата 54.000.000 КМ

Како подсјећа ISW, стварањем Росгвардије 2016. године, руски председник је предао неке од безбедносних структура Министарства унутрашњих послова под своју личну контролу.

Извјештај сугерише да је Путин нејасно дефинисао дужности Росгвардије како би стекао директна овлашћења за контролу протеста и заштитио се од државног удара.

ISW сматра да је потчињавање Росгарде Генералштабу наставак Путинових напора да централизује нерегуларне снаге које се боре у Украјини под командом руског Министарства одбране.

Влада Републике Српске

Република Српска

Директор Републичке управе за инспекцијске послове разријешен дужности

Подређеност би такође значајно ојачала Герасимовљеву контролу над руским снагама безбједности. Како аналитичари објашњавају, то доказује да "Путин награђује начелника Генералштаба за лојалност и да начелник Генералштаба задржава централно мјесто у ужем кругу руског предсједнику".

Поред тога, ISW додаје да ће потчињавање Росгарде Генералштабу поједноставити регрутовање војног особља за руско Министарство одбране, јер су се раније Министарство одбране и Росгарда такмичили за регруте и војнике.

Подијели:

Таг :

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рак-Јапан

Свијет

У Јапану водите рачуна да вам оброк не побјегне

1 ч

0
Интеграл инжењеринг тражи од Градске управе Клужа да уговор огласи ништавним

Економија

Интеграл инжењеринг тражи од Градске управе Клужа да уговор огласи ништавним

1 ч

0
Милановић критиковао циничну европску бирократију

Регион

Милановић критиковао циничну европску бирократију

1 ч

0
превртање аутобуса

Свијет

Стравична несрећа на ауто-путу, аутобус са спортистима слетио са пута! Има мртвих

1 ч

0

Више из рубрике

Гислен Максвел

Свијет

Бонди: Надам се да ће Гислен Максвел умријети у затвору

21 мин

0
Запад окреће глобалну већину против себе

Свијет

Запад окреће глобалну већину против себе

1 ч

0
Будимпешта неће дозволити увођење санкција "Росатому"

Свијет

Будимпешта неће дозволити увођење санкција "Росатому"

1 ч

0
Рак-Јапан

Свијет

У Јапану водите рачуна да вам оброк не побјегне

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

44

Пренос: Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ Републике Српске

14

42

Народ прича: Брачни пар Дринић

14

41

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

14

38

Додик: Марта Кос је потпуно небитна

14

28

Путинова заштита од државног удара: Све је на једном човјеку – дао му је потпуну контролу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner