Путинова заштита од државног удара: Све је на једном човјеку – дао му је потпуну контролу

Кремљ подређује двије главне безбједносне структуре начелнику руског Генералштаба, Валерију Герасимову, који је лојалан руском предсједнику Владимиру Путину, наводи се у новом извјештају Института за проучавање рата ( ISW).
Путин је 11. фебруара потписао указ којим је руски Генералштаб именовао за главно командно тијело трупа Росгвардије.
Уредбом је предвиђено да Генералштаб:
ISW се позива на руски инсајдерски извор, према којем руски Савјет безбједности вјероватно планира да укине Министарство за ванредне ситуације и споји дио његовог особља са Росгвардијом.
Аналитичари сматрају да Путин овим промјенама настоји да заштити своју власт, посебно имајући у виду да Росгвардија није била у могућности да се бори са Вагнеровим снагама током пуча у јуну 2023. године.
Како подсјећа ISW, стварањем Росгвардије 2016. године, руски председник је предао неке од безбедносних структура Министарства унутрашњих послова под своју личну контролу.
Извјештај сугерише да је Путин нејасно дефинисао дужности Росгвардије како би стекао директна овлашћења за контролу протеста и заштитио се од државног удара.
ISW сматра да је потчињавање Росгарде Генералштабу наставак Путинових напора да централизује нерегуларне снаге које се боре у Украјини под командом руског Министарства одбране.
Подређеност би такође значајно ојачала Герасимовљеву контролу над руским снагама безбједности. Како аналитичари објашњавају, то доказује да "Путин награђује начелника Генералштаба за лојалност и да начелник Генералштаба задржава централно мјесто у ужем кругу руског предсједнику".
Поред тога, ISW додаје да ће потчињавање Росгарде Генералштабу поједноставити регрутовање војног особља за руско Министарство одбране, јер су се раније Министарство одбране и Росгарда такмичили за регруте и војнике.
