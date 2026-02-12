Logo
Large banner

Вјеровања за данашњи празник: Ако дува сјеверац, не слиједи добра година

Извор:

Жена Блиц

12.02.2026

15:56

Коментари:

0
Вјеровања за данашњи празник: Ако дува сјеверац, не слиједи добра година

Народна вјеровања везана за празник Света три јерарха - Светог Василија Великог, Светог Јована Златоустог и Светог Григорија Богослова - одувијек су имала посебно мјесто у српској традицији. Иако је ријеч о великим учитељима Цркве који симболизују слогу, мудрост и јединство, у народу се њихов дан посматрао и као својеврсни показатељ каква ће година бити.

Према старом вјеровању, вријеме на Света три јерарха наговјештава ток цијеле године, а посебна пажња обраћала се на вјетар. Говорило се да, ако тога дана дува југо, година ће бити добра и богата, са више рода и благостања.

трамвај сарајево

Хроника

Огласило се Тужилаштво о трагедији у Сарајеву

Сјеверац је, насупрот томе, сматран лошим знаком - вјеровало се да доноси хладно вријеме и тежу годину, са више брига и оскудице.

Источни вјетар, према народном тумачењу, наговјештавао је несташице и сиромаштво, док је западни био добар знак, јер се вјеровало да доноси изобиље рибе и млијека, односно напредак и благостање у домаћинству.

Ако би дан протекао без вјетра, то се сматрало нарочито повољним знаком: вјеровало се да таква тишина најављује богату и мирну годину.

Љубавни пар

Љубав и секс

Ово су најскладнији хороскопски парови: Надопуњују се у сваком погледу

Ова вјеровања данас се посматрају као дио народног насљеђа, али свједоче о томе колико су наши преци пажљиво посматрали природу и на дане великих празника, обиљежених црвеним словом у црквеном календару, тражили знакове и поруке за вријеме које долази.

Подијели:

Тагови :

vjerovanje

vjetar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Марко Францишковић, Џихади Марко

Регион

Ко је Марко Џихади Францишковић и зашто пресуда привлачи толико пажње?

3 ч

0
Несрећа у Сарајеву

Хроника

У току извлачење тијела након стравичне несреће

3 ч

0
Орбан: Коалиција Брисела и Кијева жели да уклони актуелне мађарске власти

Свијет

Орбан: Коалиција Брисела и Кијева жели да уклони актуелне мађарске власти

3 ч

0
Једна ствар коју бацамо у канту за смеће очистиће прозоре боље од свих средстава

Савјети

Једна ствар коју бацамо у канту за смеће очистиће прозоре боље од свих средстава

3 ч

0

Више из рубрике

"Скини то с главе, јеси нормална?Не можеш тако у програм": Сцена пред емисију РТС-а коју нисте могли да видите

Занимљивости

"Скини то с главе, јеси нормална?Не можеш тако у програм": Сцена пред емисију РТС-а коју нисте могли да видите

3 ч

0
Створење величине фудбалске лопте можда је било међу првим копненим биљоједима

Занимљивости

Створење величине фудбалске лопте можда је било међу првим копненим биљоједима

9 ч

0
Мала пастирица са великим срцем! Тијана са поносом чува краве и пјешачи 8 km до школе

Занимљивости

Мала пастирица са великим срцем! Тијана са поносом чува краве и пјешачи 8 km до школе

10 ч

0
Велики Тибетански хороскоп до 2036: Кога чека судбоносни преокрет?

Занимљивости

Велики Тибетански хороскоп до 2036: Кога чека судбоносни преокрет?

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ово цвијеће никако не поклањајте за Дан заљубљених

18

27

Банке упозориле клијенте: Можете остати без новца

18

18

Возач трамваја смрти у стању шока пребачен на КЦУС: Чека на испитивање психијатра

18

17

Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

18

04

Тихи симптоми који указују на озбиљну болест: Не игноришите их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner