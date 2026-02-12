Вјеровања за данашњи празник: Ако дува сјеверац, не слиједи добра година

Народна вјеровања везана за празник Света три јерарха - Светог Василија Великог, Светог Јована Златоустог и Светог Григорија Богослова - одувијек су имала посебно мјесто у српској традицији. Иако је ријеч о великим учитељима Цркве који симболизују слогу, мудрост и јединство, у народу се њихов дан посматрао и као својеврсни показатељ каква ће година бити.

Према старом вјеровању, вријеме на Света три јерарха наговјештава ток цијеле године, а посебна пажња обраћала се на вјетар. Говорило се да, ако тога дана дува југо, година ће бити добра и богата, са више рода и благостања.

Сјеверац је, насупрот томе, сматран лошим знаком - вјеровало се да доноси хладно вријеме и тежу годину, са више брига и оскудице.

Источни вјетар, према народном тумачењу, наговјештавао је несташице и сиромаштво, док је западни био добар знак, јер се вјеровало да доноси изобиље рибе и млијека, односно напредак и благостање у домаћинству.

Ако би дан протекао без вјетра, то се сматрало нарочито повољним знаком: вјеровало се да таква тишина најављује богату и мирну годину.

Ова вјеровања данас се посматрају као дио народног насљеђа, али свједоче о томе колико су наши преци пажљиво посматрали природу и на дане великих празника, обиљежених црвеним словом у црквеном календару, тражили знакове и поруке за вријеме које долази.