Вјеровања за данашњи празник: Ако дува сјеверац, не слиједи добра година

Извор:
Жена Блиц
12.02.2026
15:56
Коментари:0
Народна вјеровања везана за празник Света три јерарха - Светог Василија Великог, Светог Јована Златоустог и Светог Григорија Богослова - одувијек су имала посебно мјесто у српској традицији. Иако је ријеч о великим учитељима Цркве који симболизују слогу, мудрост и јединство, у народу се њихов дан посматрао и као својеврсни показатељ каква ће година бити.
Према старом вјеровању, вријеме на Света три јерарха наговјештава ток цијеле године, а посебна пажња обраћала се на вјетар. Говорило се да, ако тога дана дува југо, година ће бити добра и богата, са више рода и благостања.
Хроника
Огласило се Тужилаштво о трагедији у Сарајеву
Сјеверац је, насупрот томе, сматран лошим знаком - вјеровало се да доноси хладно вријеме и тежу годину, са више брига и оскудице.
Источни вјетар, према народном тумачењу, наговјештавао је несташице и сиромаштво, док је западни био добар знак, јер се вјеровало да доноси изобиље рибе и млијека, односно напредак и благостање у домаћинству.
Ако би дан протекао без вјетра, то се сматрало нарочито повољним знаком: вјеровало се да таква тишина најављује богату и мирну годину.
Љубав и секс
Ово су најскладнији хороскопски парови: Надопуњују се у сваком погледу
Ова вјеровања данас се посматрају као дио народног насљеђа, али свједоче о томе колико су наши преци пажљиво посматрали природу и на дане великих празника, обиљежених црвеним словом у црквеном календару, тражили знакове и поруке за вријеме које долази.
Регион
3 ч0
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Савјети
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
19 ч0
Најновије
Најчитаније
18
32
18
27
18
18
18
17
18
04
Тренутно на програму