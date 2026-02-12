Logo
Мала пастирица са великим срцем! Тијана са поносом чува краве и пјешачи 8 km до школе

Извор:

Курир

12.02.2026

08:08

Коментари:

0
Фото: Printscreen/TV Prva

Прича о деветогодишњој Тијани Бабић, малој пастирици из села Јелакци која свакодневно чува краве и прелази километре до школе, дирнула је прије три године Србију и подсјетила на снагу и одговорност коју чак и најмлађи могу да покажу.

Док многи вршњаци Тијане Бабић проводе вријеме играјући се и одмарајући, она већ годинама помаже породици чувајући стадо крава и пазећи на имање.

Њена свакодневица, испуњена радом и одговорношћу далеко изнад њених девет година, изазвала је емотивне реакције широм Србије. Прича о малој пастирици постала је симбол снаге, упорности и пожртвованости коју чак и најмлађи могу да покажу.

"Руменка, Томка, Милка и Рушка! Ја сам Тијана Бабић и имам четири краве", стидљиво је пред камерама, као да ће заплакати, деветогодишњи девојчурак набројао понос свога домаћинства не заборављајући ни најслађи подмладак - теле, како она каже, по имену Гумеранг.

- Буде снега зими, али се топло обуче. Живим у кући са оцем, мајком, братом, бабом и дједом - испричала је тада Тијана Бабић.

Тијана која сада има 11 година, већ одавно зна шта су дужност и одговорност.

Дјевојчица брине о свом стаду и води га на испашу и до два километра од куће и по сунцу и по киши, и по жељи и хладноћи...

Прича о једној од најмлађих пастирица у Србији стиже из села Јелакци. У домаћинству, у којем живи с родитељима, братом, бабом и дједом, поред четири краве имају и 20 оваца.

Тијана је вриједна, одличан ђак, а до школе путује чак 8 километара у једном смеру, школским комбијем. Нема посла који она не зна, па са братом, како каже њен тата Срећко, иде барабар и у малине и на свако мјесто гдје треба.

Тијанин живот битно се разликује од живота њених градских вршњака, њене дужности су много другачије и захтјевније јер посла на селу увијек има.

Коментари (0)
