Тест личности открива колико сте склони лагању

Да ли сте се икада запитали да ли ваша склоност ка лагању има везе са вашом личношћу?
Овај тест личности би могао да изненади многе. Само бирањем једне од три мачке на главној слици, моћи ћете да откријете фасцинантан аспект свог карактера, своју склоност ка изговарању лажи.
Свака опција открива различите особине које могу бити под утицајем вашег начина интеракције са другима и начина на који управљате истином, наводи Она.рс.
Да ли сте неко ко воли да избјегава конфликте малим “бијелим” лажима? Или можда стручњак у умјетности убјеђивања? Можда ваша искреност остаје непоколебљива, без обзира на околности?
Овај тест личности вам неће помоћи само да боље разумијете своје понашање, већ ће вам пружити и нови поглед на то како се односите према другима.
Да ли се усуђујете да откријете шта ваш избор говори о вама?
Ако сте изабрали прву мачку, то сугерише да вас привлаче људи који су искрени, док се дистанцирате од лицемјерја и не толеришете лаж. Изузетно сте поштени у свим својим интеракцијама, увијек говорите истину и презирете обмане. Преферирате кратке, али значајне везе и не вјерујете нужно у моногамију. Сјајни сте у давању савјета и имате проактивни приступ – суочавате се са ситуацијама без обзира на посљедице. Ваша отвореност и аутентичност чине вас лојалним и поузданим пријатељем, иако понекад можете дјеловати директно или чак строго. Ипак, они који вас познају цијене вашу транспарентност и способност да говорите истину без околишања. Иако ваша искреност може некога одаљити, они који вас заиста цијене проналазе у вама сигурну луку повјерења и праве подршке.
Ако сте изабрали другу мачку, то показује да многи људи могу бити под утицајем ваше "слатке спољашњости", док ви у својој глави често креирате алтернативне реалности које вас фаворизују. Ако је потребно да се заштитите, не оклијевате да искористите малу лаж како би избјегли проблеме. Ова способност прилагођавања чини вас сналажљивим и спремним да се суочите са изазовима лукаво. Имате брз и креативан ум, што вам омогућава да пронађете неочекивана и ефикасна рјешења када је то потребно. Иако вас неки можда потцјењују, ваша способност стратешког размишљања даје вам јединствену предност у различитим ситуацијама. Ваша лукавост вам омогућава да лако управљате компликованим околностима, користећи своју убједљивост и шарм да добијете оно што желите. Ипак, ваша способност да креирате сценарије у своју корист не мора увијек бити схваћена од стране других.
Ако сте изабрали трећу мачку, то показује да сте рационална особа. Дубоко цијените своју породицу и спремни сте да учините све за њу, чак и да прибјегнете лажима ако ситуација то захтијева. Увијек пажљиво размишљате прије него што донесете одлуке и остајете аутентични, не обазирући се на туђа мишљења. Не дозвољавате лако да други на вас утичу, већ пратите своје принципе и увјерења. Ваша способност да анализирате ситуације са објективношћу и смиреношћу чини вас стубом снаге и повјерења за људе око вас. Имате способност да сагледате ствари из различитих перспектива, што вам омогућава да пронађете уравнотежена и праведна рјешења проблема са којима се суочавате, преноси Она.рс.
