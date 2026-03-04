Кренула копнена инвазија на Иран, Курди покренули офанзиву?

Аутор:АТВ
Хиљаде курдских бораца започеле су копнене активности унутар Ирана из подручја у близини ирачке границе, потврдили су израелски и амерички званичници за The Jerusalem Post у сриједу.
Како наводи The Jerusalem Post, ово би могло отворити додатни фронт против Техерана док регионалне тензије настављају да ескалирају.
Курдске снаге које дјелују дуж иранско-ирачке границе сматрају се једном од најистакнутијих наоружаних опозиционих група које се супротстављају режиму у Техерану. Организације које су укључене чине иранске курдске групе које располажу са хиљадама бораца, од којих већина дјелује са територије Курдистанске регије Ирака, дуж границе са Ираном.
Према курдским изворима, ове снаге су посљедњих дана припремале учешће у копненим операцијама у западном Ирану с циљем вршења притиска на иранске безбједносне снаге и њиховог распршивања на више фронтова.
Стратешки концепт иза ове активности, навели су извори, јесте да борбе дуж граничних подручја приморају ирански режим да преусмјери војне и безбједносне ресурсе на ту област, што би потенцијално могло ублажити притисак на демонстранте и опозиционе елементе у већим градовима унутар Ирана.
"Хиљаде Курда из Ирака покренуле су копнену офанзиву у Ирану". О томе је извјестила дописница "Fox News"-а Џенифер Грифин, позивајући се на америчког званичника.
Један високи курдски извор изјавио је у уторак увече да, према њиховој процјени, „постоји велика прилика сада“, позивајући се на снажан војни притисак који се тренутно врши на Иран и ударе усмјерене на инфраструктуру режима.
Посљедњих дана, наводно су одржани контакти и разговори између администрације Доналда Трампа и курдских представника, укључујући разговор између предсједника Трампа и курдских лидера у Ираку, као и вођа иранских курдских опозиционих група.
Разговори су били усмјерени на могућност оперативне сарадње. Према таквом сценарију, курдске снаге би могле дјеловати као копнени елемент који дестабилизује ирански режим у појединим регијама.
Према изворима упућеним у дешавања, курдске снаге очекују могућу америчку и израелску подршку за такве активности.
Портпаролка Бијеле куће Керилин Ливит обратила се новинарима поводом извјештаја да администрација Доналда Трампа разматра наоружавање курдских снага с циљем подстицања устанка унутар Ирана, наводећи да су ти извјештаји нетачни.
Левит је потврдила да је Трамп водио разговоре са курдским лидерима у оквиру својих континуираних контаката са партнерима и савезницима на Блиском истоку, посебно у вези са америчком војном базом на сјеверу Ирака.
Међутим, нагласила је да су тврдње да је предсједник одобрио план наоружавања курдских снага против Ирана нетачне и да „немају чињенично утемељење“, наводи се у саопштењу са брифинга.
