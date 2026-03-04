Може ли Иран гађати Бондстил на Косову и Метохији?

Аутор:Инес Ђанковић
Посљедице сукоба на Блиском Истоку и те како ће се осјетити и на нашим просторима. Од чињенице да Република Српска и Федерација потпуно различито гледају на дешавања на Блиском Истоку. Док Република Српска има снажне пријатељске односе са Израелом, у Федерацији је нетрпељивост према тој земљи јако изражена.
Нашим просторима не иде у корист, тврде упућени, ни то што се највећа америчка база Бондстил налази на Косову и Метохији. А стручњаци упозоравају да није тајна да многи упућени експерти брину због чињенице да Иран има балистичке ракете чији домет може да буде тa америчка база.
Најважније је, кажу, да је безбједносна ситуација у РС и БиХ на јако задовољавајућем нивоу. Постоје и бројни изазови и ризици.
"Још увијек ти изазови и ризици нису прешли у стаје пријетње, али се од тога мора чувати. Због тога је веома важно да је министарство унутрашњих послова у РС подигло значајно мјере безбједности и лица и имовине. И посебно у овим случајевима у односу на Јевреје који овде живе, јеврејске заједнице и њихове објекте у РС и БиХ јер се наравно неко од спавача који се налазе у ФБиХ, из тих радикалних терористичких организација, које су дјеловале раније на овим просторима, никада не знамо када могу да испоље своје дејство", каже Слободан Жупљанин, стручњак за безбједност.
За сва дешавања на глобалном нивоу највеће посљедице сносе обични људи.
"Живи народ у страху, погоршава се стандард грађана, поскупљују енергенти. Дакле, та међузависност је можда најлошија страна глобализације и оно што није добро свакако", каже Драго Вуковић, аналитичар.
На тржишту енергената већ су велике осцилације, а тек се очекује удар на цијене горива, плина, а самим тим и основних животних намирница. На нашим просторима, свака криза, ма гдје била, са собом носи нови низ поскупљења.
"Нажалост, код нас је ситуација таква да ко год препозна прилику да повећа цијену, а то се ради чак и код производа који су за животне потребе грађана, одмах се подиже цијена и одмах трговци желе да зараде мало више", каже Зоран Павловић, економски аналитичар.
То што немамо робне резерве велики је проблем, поручују упућени. Да немају резерве тврде и дистрибутери горива, које је и овај пут, прво у низу поскупљења. Једине залихе су оне на бензинским пумпама, за које кажу да су мале. Па је прва, виша, цијена за 10 пфенинга на бензинским станицама у Српској већ у примјени. Ту, поручују, неће бити крај,јер је процјена да би цијена по литру горива могла да буде и преко 2,60 КМ. Прво поскупљење је било довољно да проради страх од несташице и почне гомилање залиха. Сусреле су се већ пумпаџије са канистерима и бурадима и депоновањем горива.
"Ако цијена порасте за 10 пфенинга, ако у резервоар стане 50 литара.. Ја заиста не знам да ли је вриједно због тих 5 марака да долази до сцена до каквих је долазило. С друге стране, они који морају да сипају гориво у неке бачве, с обзиром да изводе радове у шуму, који су наши стални купци , а постоје и пољопривредни произвођачи којима то треба. Они су сада угрожени од неких шпекуланата , који мисле да ће ако наспу 200, 400, 500 литара горива уштедјети пуно. Па неће", каже Милован Бајић, директор Крајина петрола.
Економисти упозоравају да највећи удар чека потрошаче. Сматрају да повећање плата и пензија неће моћи да прати оно што нас чека. А то је велики поремећај на постојећу велику инфлацију. А већ се из страха почиње са стварањем залиха, што прави контра ефекат.
"А док се помене било каква криза стварају се одређене залихе. С друге стране сви смо свједоци да не можемо направити залихе за цијели живот. Ми можемо пребродити мјесец дана и шта ћемо даље. А потрошили смо неки новац који нам је био потребан за неке друге ствари. Мислим да би требало ову ситуацију некако нормализовати што више, да не правимо вјештачке кризе саме себи . Јер ово наше препричавање јесте, нестаће, чуо сам, некако има тај негативни одраз", каже Муриса Марић, предсједник Удружења потрошача "Дон", Приједор.
И економисти и потрошачи упозоравају да се не смије допустити неконтролисано дивљање цијена. Поручују да би институције и инспекције требало да реагују. А савјет и грађанима да сами не праве вјештачки кризу. Неконтролисана куповина и стварање залиха брже доводи до нестанка производа који су раније увезени по нижим цијенама, па свака нова роба односи коју марку више.
