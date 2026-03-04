Logo
Тренерски подвиг Огњена Зарића: Алтах постао хит аустријске Бундеслиге

Аутор:

Андреј Кнежевић

04.03.2026

20:51

Коментари:

0

Када смо прије два љета представили Огњена Зарића, тада најмлађег тренера у историји швајцарске лиге, мало ко је познавао његов рад. Стручњак који је рођен у Теслићу 1989. године, сада је главна прича у Аустрији. Његов Алтах игра одлично, а причу доноси Андреј Кнежевић.

С почетком године Огњен Зарић отворио је нову страницу у својој тренерској каријери, а под његовом командом аустријски Алтах постао је хит фудбалског прољећа у тамошњој Бундеслиги.

Екипу која се грчевито борила за опстанак, тренер родом из Теслића, довео је надомак пласмана у плеј оф и друштво шест екипа које ће се борити за титулу и европске визе, али и до полуфинала националног купа.

Зарић за АТВ каже да је презадовољан до сада урађеним у Алтаху.

Огњен је тренерски занат испекао у Базелу, а први самостални посао био му је у Винтертуру.

На столу је прошле зиме имао бројне понуде, али се одлучио за ону Алтаха, а потез је то који се, како каже, показао као пун погодак.

За непуна два мјесеца већ се уписао у клупску историју као тренер са најбољим учинком на почетку мандата. Ипак, Зарић не допушта да га понесе еуфорија и понавља да примарни циљ остаје исти.

За клупски фудбал у Аустрији пун је хвале и каже да је тамошња Бундеслига пуна квалитета и да свако сваког може да изненади.

У аустријској Бундеслиги остала је још једна рунда прије него што се лига подијели на по шест екипа које ће у плеј оф и оне које ће у плеј аут.

Алтах је на седмој позицији са бодом заостатка за Рапидом, а за викенд гостује Штурму у Грацу.

Међу шест најбољих тим Огњена Зарића пласираће се и са ремијем уколико Салцбург савлада Рапид у Бечу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Огњен Зарић

Коментари (0)
