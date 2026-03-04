ФИФА у проблему: Град одбија да угости Свјетско првенство

Аутор:АТВ
Град који би требао угостити седам утакмица на Свјетском првенству у фудбалу 2026. године, укључујући сусрет групе у којој је и Хрватска, онај између Енглеске и Гане, због недостатка новца планира одбити улогу домаћина.
Стадион Жилет у Фоксбороу, Масачусетс, капацитета 65.000 мјеста, требао би бити домаћин пет утакмица групне фазе Свјетског првенства, једног сусрета шеснаестине финала те првог четвртфинала 9. јула ове године.
Што се тиче самог стадиона, сви су услови задовољени. Од отварања 2002. године стадион током цијеле године угошћује различита догађања, укључујући утакмице НФЛ екипе Њу Ингланд Патриотс, МЛС клуба Њу Ингланд Револушн те бројне концерте.
Међутим, чини се да ће ФИФА морати тражити нови стадион који ће угостити те утакмице јер мали град Фоксбороу пријети блокадом утакмица ако неко не покрије трошкове сигурности
Наиме, локални управни одбор одбио је одобрити дозволу о кориштењу градских јавних служби без финансијске гаранције те су чланови одбора изјавили да то није одговорност града.
Фоксбороу је процијенио да ће трошкови полиције и јавне безбједности током турнира износити око 7,8 милиона долара, а да град једноставно нема толико новаца за платити их унапријед.
Расподјела тог новца на 18.000 становника имала би озбиљне посљедице по основне јавне услуге. Град сматра да би тај трошак онемогућио да се адекватно плаћају битне професије, попут учитеља, полиције и ватрогасаца.
Наду полажу у власника Њу Ингланд Патриотса, Роберта Крафта, да ће помоћи у покривању трошкова. Процјењује се да Крафт лично вриједи око 13 милијарди долара.
Одбор до 17. марта мора издати одговарајућу дозволу како би се осигурале безбједносне мјере за период Свјетско првенства, но и даље се не зна ко ће све то платити. Ако на то буде присиљен град, његови мјештани, предузетници и локални привредници планирају у потпуности блокирати одигравање утакмица.
