Хегсет: Убијен лидер јединице која је планирала атентат на Трампа!

Извор:
Танјуг
04.03.2026
15:13
Коментари:0
Војска САД убила је лидера иранске јединице која је планирала да убије америчког предсједника Доналда Трампа, изјавио је амерички министар одбране Питер Хегсет.
"Лидер јединице која је покушала да убије предсједника Трампа пронађен је и убијен. Иран је покушао да убије предсједника Трампа, а предсједник Трамп се задњи смије", рекао је Хегсет.
Он није навео име убијеног, али је прецизирао да се ради о иранском званичнику који је убијен јуче.
