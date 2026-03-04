АТВ на Недјељи моде у Паризу: Погледајте атмосферу прије почетка ревије

Аутор:АТВ
04.03.2026
14:05
Коментари:0
Екипа АТВ-а налази се у Паризу гдје ће присуствовати Недјељи моде.
Тамо је наша Милица Ного која ће пратити одржавање Недјеље моде за сезону јесен-зима 2026.
Недјеља моде у Паризу је престижна серија дизајнерских ревија које се одржавају два пута годишње (пролеће/љето и јесен/зима), приказујући најновије трендове на локацијама широм града.
Тенис
Појавиле се тврдње: Новак Ђоковић се двије године бори с болешћу
Погледајте атмосферу прије почетка ревије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
00
16
54
16
46
16
43
16
42
Тренутно на програму