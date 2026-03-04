Logo
АТВ на Недјељи моде у Паризу: Погледајте атмосферу прије почетка ревије

АТВ

04.03.2026

14:05

Недјеља моде у Паризу, Милица Ного
Фото: АТВ

Екипа АТВ-а налази се у Паризу гдје ће присуствовати Недјељи моде.

Недјеља моде у Паризу
Недјеља моде у Паризу

Тамо је наша Милица Ного која ће пратити одржавање Недјеље моде за сезону јесен-зима 2026.

Недјеља моде у Паризу
Недјеља моде у Паризу

Недјеља моде у Паризу је престижна серија дизајнерских ревија које се одржавају два пута годишње (пролеће/љето и јесен/зима), приказујући најновије трендове на локацијама широм града.

Новак Ђоковић

Тенис

Појавиле се тврдње: Новак Ђоковић се двије године бори с болешћу

Погледајте атмосферу прије почетка ревије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

