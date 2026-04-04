Затворена дионица пруге између Шњеготине и Укрине

04.04.2026 15:39

Пруга на дионици пута између Шњеготине и Укрине
Фото: Facebook

Због деформације колосијека усљед клизишта за саобраћање возова затворена је дионица пруге између Шњеготине и Укрине, на релацији Добој -Бањалука–Добој, саопштено је из Жељезница Републике Српске /ЖРС/.

Жељезнице Републике Српске организовале су аутобуски превоз за путнике у мјестима прекида жељезничког саобраћаја.

Жељезнички путнички саобраћај несметано ће се одвијати на релацијама Бањалука-Шњеготина и Добој-Укрина.

У саопштењу се наводи да су стручне екипе на терену и утврђују степен оштећења жељезничке инфраструктуре, које ће према првим процјенама захтијевати значајне грађевинске радове.

