Затворена дионица пруге између Шњеготине и Укрине

Због деформације колосијека усљед клизишта за саобраћање возова затворена је дионица пруге између Шњеготине и Укрине, на релацији Добој -Бањалука–Добој, саопштено је из Жељезница Републике Српске /ЖРС/.
Жељезнице Републике Српске организовале су аутобуски превоз за путнике у мјестима прекида жељезничког саобраћаја.
Жељезнички путнички саобраћај несметано ће се одвијати на релацијама Бањалука-Шњеготина и Добој-Укрина.
У саопштењу се наводи да су стручне екипе на терену и утврђују степен оштећења жељезничке инфраструктуре, које ће према првим процјенама захтијевати значајне грађевинске радове.
