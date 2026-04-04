У Грачаници проглашено стање непосредне опасности од поплава

Извор:

СРНА

04.04.2026 13:07

Мјерење водостаја ријеке

На подручју Грачанице проглашено је стање непосредне опасности од поплава усљед најновијих обилних падавина, саопштено је из Управе цивилне заштите ФБиХ.

Због изливања ријеке Спрече из корита на подручју Грачанице поплављено је 350 хектара пољопривредног земљишта, а поплављена су и четири стамбена, те седам викенд објеката.

Из Федералне управе навели су да је више привредних објеката угрожено, те да Спреча, чији је водостај у сталном порасту, угрожава Терме и дио насеља код игралишта у Прибави.

Оштећени су локални путеви, пут Порјечини – Горњи Петровац који је затворен за саобраћај, као и пут према Петрову из правца Ораховице.

На подручју општине Добој Исток водостаји локалних водотока су у стагнацији и благом опадању, сем Спрече, која је у порасту.

У Добој Истоку под водом је око 280 хектара пољопривредног и другог земљишта, а посредно и непосредно угрожено више привредних и других објеката.

Спреча се излила и на подручју Живиница, угрозивши око 100 стамбених објеката, од којих је 40 поплављено, а угрожена су и два привредна објекта.

На потезу Суха - Љубаче Спреча је поплавила два стамбена објекта, а седам објеката се налази у окружењу водом.

Ова путна комуникација је у прекиду, а прекинута је и путна комуникација на потезу насеље Циљуге према аеродрому.

У општини Калесија у току ноћи излио се поток Хук, који је поплавио неколико објеката према којима су упућени ватрогасци како би испумпали воду.

На подручју Зеничко-добојског кантона водостај ријека и свих водених токова је повишен, али постепено опада након престанка падавина.

Због изливања ријеке Босне, подвожњак на улазу у Маглај затворен је за саобраћај, навели су из Федералне управе Цивилне заштите.

водостај

Грачаница

Ријека Спреча

стање непосредне опасности

Поплаве

