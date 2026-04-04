До уторка ванредно хидролошко стање, могуће поплаве

Аутор:АТВ
Агенција за водно подручје ријеке Саве објавила је да се од данас до уторка, 7. априла, на подручју средњег и доњег дијела ријеке Спрече очекује ванредно хидролошко стање и могуће поплаве, те да се током наредне седмице очекује и пораст водостаја Саве.
Обавјештење о прогнози ванредног хидролошког стања на ријеци Спречи односи се на подручје Тузланског кантона, односно на Грачаницу, Лукавицу и Добој Исток.
Из Агенције наводе да ће, с обзиром на посљедње падавине и доток значајних количина воде с водотокова узводно и низводно од акумулације Модрац, те испуштања значајних количина воде из ове акумулације, данас и сутра доћи до додатног пораста водостаја на хидролошкој станици Карановац, што може изазвати плављење земљишта и објеката уз ријеку Спречу.
Сугерише се надлежним институцијама да прате ситуацију на терену и поступају у складу с овлаштењима, а службама које проводе мјере и активности заштите и спашавања људи и материјалних добара препоручује се појачан опрез, преноси Срна.
