До уторка ванредно хидролошко стање, могуће поплаве

Аутор:

АТВ
04.04.2026 11:57

Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

Агенција за водно подручје ријеке Саве објавила је да се од данас до уторка, 7. априла, на подручју средњег и доњег дијела ријеке Спрече очекује ванредно хидролошко стање и могуће поплаве, те да се током наредне седмице очекује и пораст водостаја Саве.

Обавјештење о прогнози ванредног хидролошког стања на ријеци Спречи односи се на подручје Тузланског кантона, односно на Грачаницу, Лукавицу и Добој Исток.

Република Српска

Пајић: Спреча расте, стање под контролом

Из Агенције наводе да ће, с обзиром на посљедње падавине и доток значајних количина воде с водотокова узводно и низводно од акумулације Модрац, те испуштања значајних количина воде из ове акумулације, данас и сутра доћи до додатног пораста водостаја на хидролошкој станици Карановац, што може изазвати плављење земљишта и објеката уз ријеку Спречу.

Сугерише се надлежним институцијама да прате ситуацију на терену и поступају у складу с овлаштењима, а службама које проводе мјере и активности заштите и спашавања људи и материјалних добара препоручује се појачан опрез, преноси Срна.

Прочитајте више

Синиша Каран

Република Српска

Званичници Српске честитали Ускрс

1 д

0
Припадници холандске полиције, њих четири, униформисани крећу на задатак

Свијет

Експлозија у Израелском центру

1 д

0
Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић честитао Дан полиције

1 д

3
Хитна и људи испред стадиона у Перуу гдје је зид пао на навијаче

Свијет

Узнемирујући снимци након трагедије у Лими: Клуб тврди да се трибина није срушила

1 д

0

Више из рубрике

Центар Јута Џеза Јусуф Нуркић (30) тражи игру док бек Сакраменто Кингса Демар Дерозан (10) брани током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице, у сриједу, 11. фебруара 2026. године, у Солт Лејк Ситију.

Друштво

Јусуф Нуркић донирао новац за дјецу страдалог свештеника Ненада Митрића?

1 д

0
Мутна ријека Дрина усљед повећања водостаја у Зворнику

Друштво

Расте водостај Дрине, затворен паркинг на обали

1 д

0
Офарбано црвено јаје у плетеној кошарици

Друштво

Ово су обичаји и велики дани које морате испоштовати пред Васкрс

2 д

0
Прогноза за Васкрс графички приказ

Друштво

Позната прогноза за Васкрс: Дошло је до промјена

2 д

0

