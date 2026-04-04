Logo
Large banner

Јусуф Нуркић донирао новац за дјецу страдалог свештеника Ненада Митрића?

Аутор:

АТВ
04.04.2026 09:24

Коментари:

0
Центар Јута Џеза Јусуф Нуркић (30) тражи игру док бек Сакраменто Кингса Демар Дерозан (10) брани током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице, у сриједу, 11. фебруара 2026. године, у Солт Лејк Ситију.
Фото: Tanjug/AP/Rob Gray

Након погибије свештеника Ненада Митрића и његове супруге Недељке код Брода покренута је хуманитарна акција за њихову дјецу у којој је наводно бх. кошаркаш уплатио Јусуф Нуркић уплатио 5.000 долара.

Ненад и Недељка су погинули у несрећи која се догодила код Брода у мјесту Ново Село, а у колима су се у том тренутку налазила и њихова дјеца која су пребачена у болницу.

Недуго након што је дошло до трагедије хумани људи су преко сајта "ГоФундМе" покренули скупљање помоћи, односно новца за малишане који су остали без родитеља.

У кратком року је стигло преко 2.500 донација, а међу њима се истакла једна од 5.000 америчких долара.

Толику суму је, према подацима са поменутог сајта, уплатио Јусуф Нуркић.

Донација Јусуфа Нуркића
Изгледа да је центар Јуте који игра своју 12. НБА сезону и репрезентативац Босне и Херцеговине видио вијест о трагедији и да га је она погодила, па је одлучио да помогне.

Парохије широм Републике Српске се опраштају од свештеника и његове супруге

Са болним ријечима, Осињска парохија се опростила од настрадалих супружника.

Хроника

Колеге се опраштају од свештеника и попадије: Покренута акција за помоћ д‌јеци

"Освануо је тужан и тежак дан. Опраштамо се од изузетног свештеника, драгог пријатеља и госта наше парохије протонамјесника Ненада Митрића и његове супруге попадије Неде. Оче Ненаде, хвала ти за сваку молитву, лијепу ријеч и љубав коју си дијелио са нама", наводи се у објави на друштвеним мрежама.

Од настрадалог свештеника и његове супруге опростили су се и из Српске православне цркве-Епархија Канадска.

"Драга браћо и сестре у Христу, молимо вас да у својим молитвама поменете душе слугу Божијих, свештеника Ненада и попадије Недељке, који су трагично изгубили живот у саобраћајној несрећи. Помолимо се и за њихову дјецу, који се тренутно налазе у болници, да им Господ подари снагу и исцјељење. Вјечан им спомен", пише у објави.

Познати детаљи несреће

Из добојске полиције су, наводећи иницијале, саопштили да се несрећа догодила синоћ око 20.05 на магистралном путу на подручју Брода.

Хроника

Огласила се полиција о несрећи у којој су страдали свештеник и попадија

"Учествовали су аутомобил “опел” којим је управљао Н.М. са којим се у возилу налазила Н.М. и три малољетне особе, те камион “мерцедес” којим је управљао Ж.Р. из Брода. У несрећи су настрадали Н.М. и Н.М.. док су три малољетне особе задобиле тјелесне повреде и превезени су у здравствену установу у Славонски Брод, Хрватска, ради пружања љекарске помоћи", саопштила је Полицијска управа Добој.

Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице Брод, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Недељка Митрић

Ненад Митрић

Хуманитарна акција

Саобраћајна несрећа

Општина Брод

донација

Јусуф Нуркић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Економија

Затварање Хормушког мореуза гура цијене нафте ка рекордима

1 д

0
Мутна ријека Дрина усљед повећања водостаја у Зворнику

Друштво

Расте водостај Дрине, затворен паркинг на обали

1 д

0
Постројен свечани вод МУП-а Републике Српске у плавим униформама поводом обиљежавања Дана полиције у Бањалуци, 4. април 2026. године.

Република Српска

Дан полиције Републике Српске

2 д

0
Офарбано црвено јаје у плетеној кошарици

Друштво

Ово су обичаји и велики дани које морате испоштовати пред Васкрс

2 д

0

Више из рубрике

Мутна ријека Дрина усљед повећања водостаја у Зворнику

Друштво

Расте водостај Дрине, затворен паркинг на обали

1 д

0
Офарбано црвено јаје у плетеној кошарици

Друштво

Ово су обичаји и велики дани које морате испоштовати пред Васкрс

2 д

0
Прогноза за Васкрс графички приказ

Друштво

Позната прогноза за Васкрс: Дошло је до промјена

2 д

0
Исповијест Гордане која је под Острогом доживјела чудо

Друштво

Исповијест Гордане која је под Острогом доживјела чудо

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

08

26

Инспекције изрекле 450.000 КМ казни због маржи

08

17

БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner