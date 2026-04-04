Јусуф Нуркић донирао новац за дјецу страдалог свештеника Ненада Митрића?

Након погибије свештеника Ненада Митрића и његове супруге Недељке код Брода покренута је хуманитарна акција за њихову дјецу у којој је наводно бх. кошаркаш уплатио Јусуф Нуркић уплатио 5.000 долара.
Ненад и Недељка су погинули у несрећи која се догодила код Брода у мјесту Ново Село, а у колима су се у том тренутку налазила и њихова дјеца која су пребачена у болницу.
Недуго након што је дошло до трагедије хумани људи су преко сајта "ГоФундМе" покренули скупљање помоћи, односно новца за малишане који су остали без родитеља.
У кратком року је стигло преко 2.500 донација, а међу њима се истакла једна од 5.000 америчких долара.
Толику суму је, према подацима са поменутог сајта, уплатио Јусуф Нуркић.
Изгледа да је центар Јуте који игра своју 12. НБА сезону и репрезентативац Босне и Херцеговине видио вијест о трагедији и да га је она погодила, па је одлучио да помогне.
Са болним ријечима, Осињска парохија се опростила од настрадалих супружника.
"Освануо је тужан и тежак дан. Опраштамо се од изузетног свештеника, драгог пријатеља и госта наше парохије протонамјесника Ненада Митрића и његове супруге попадије Неде. Оче Ненаде, хвала ти за сваку молитву, лијепу ријеч и љубав коју си дијелио са нама", наводи се у објави на друштвеним мрежама.
Од настрадалог свештеника и његове супруге опростили су се и из Српске православне цркве-Епархија Канадска.
"Драга браћо и сестре у Христу, молимо вас да у својим молитвама поменете душе слугу Божијих, свештеника Ненада и попадије Недељке, који су трагично изгубили живот у саобраћајној несрећи. Помолимо се и за њихову дјецу, који се тренутно налазе у болници, да им Господ подари снагу и исцјељење. Вјечан им спомен", пише у објави.
Из добојске полиције су, наводећи иницијале, саопштили да се несрећа догодила синоћ око 20.05 на магистралном путу на подручју Брода.
"Учествовали су аутомобил “опел” којим је управљао Н.М. са којим се у возилу налазила Н.М. и три малољетне особе, те камион “мерцедес” којим је управљао Ж.Р. из Брода. У несрећи су настрадали Н.М. и Н.М.. док су три малољетне особе задобиле тјелесне повреде и превезени су у здравствену установу у Славонски Брод, Хрватска, ради пружања љекарске помоћи", саопштила је Полицијска управа Добој.
Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице Брод, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
