Мађар: Подржаћемо санкције Москви уколико постоји консензус у ЕУ

Аутор:АТВ
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Власти Мађарске подржаће санкције Русији уколико у ЕУ постоји консензус у вези с тим, изјавио је мађарски премијер Петер Мађар.
"Уколико постоји једногласност унутар ЕУ, наравно да ћемо у том случају подржати санкције /Русији/", навео је Мађар у интервјуу за "Шпигл", а преноси Срна.
С друге стране, ТАСС подсјећа да је Мађар за француски "Монд" рекао да није могуће да Мађарска потпуно одустане од руских енергетских ресурса.
Мађарска је у више наврата током мандата бившег премијера Виктора Орбана блокирала увођење нових санкција Русији.
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