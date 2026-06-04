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Мађар: Подржаћемо санкције Москви уколико постоји консензус у ЕУ

Аутор:

АТВ
04.06.2026 10:35

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Мађарски премијер Петер Мађар обраћа се медијима у сједишту ЕУ у Бриселу, у петак, 29. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Virginia Mayo

Власти Мађарске подржаће санкције Русији уколико у ЕУ постоји консензус у вези с тим, изјавио је мађарски премијер Петер Мађар.

"Уколико постоји једногласност унутар ЕУ, наравно да ћемо у том случају подржати санкције /Русији/", навео је Мађар у интервјуу за "Шпигл", а преноси Срна.

С друге стране, ТАСС подсјећа да је Мађар за француски "Монд" рекао да није могуће да Мађарска потпуно одустане од руских енергетских ресурса.

Мађарска је у више наврата током мандата бившег премијера Виктора Орбана блокирала увођење нових санкција Русији.

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Тагови :

Русија

Мађарска

Петер Мађар

Виктор Орбан

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