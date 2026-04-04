Експлозија у Израелском центру

Холандска полиција покренула је истрагу експлозије која се догодила током ноћи у Израелском центру у граду Најкерку, у централној Холандији.
Из полиције наводе да нема информација о повријеђенима, а штета на локацији, којом управља добротворна организација "Хришћани за Израел", је минимална.
Није јасно да ли је инцидент повезан са низом напада на јеврејске локације у Европи од рата у Ирану, преноси Срна.
Полиција је саопштила да није било хапшења и позвала је очевице да се јаве уколико имају информације о инциденту.
