Logo
Large banner

Експлозија у Израелском центру

04.04.2026 10:46

Коментари:

0
Припадници холандске полиције, њих четири, униформисани крећу на задатак

Холандска полиција покренула је истрагу експлозије која се догодила током ноћи у Израелском центру у граду Најкерку, у централној Холандији.

Из полиције наводе да нема информација о повријеђенима, а штета на локацији, којом управља добротворна организација "Хришћани за Израел", је минимална.

Није јасно да ли је инцидент повезан са низом напада на јеврејске локације у Европи од рата у Ирану, преноси Срна.

Полиција је саопштила да није било хапшења и позвала је очевице да се јаве уколико имају информације о инциденту.

Подијели:

Тагови :

Холандија

Експлозија

Израелски центар Холандија

Иран

Јевреји

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хитна и људи испред стадиона у Перуу гдје је зид пао на навијаче

Свијет

Узнемирујући снимци након трагедије у Лими: Клуб тврди да се трибина није срушила

1 д

0
Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.

Свијет

Њемачка: Младић активирао експлозивну направу у возу, пријетио да ће побити путнике

1 д

0
Хитна и људи испред стадиона у Перуу гдје је зид пао на навијаче

Свијет

Трагедија! Зид стадиона се срушио на навијаче, има погинулих, тешко повријеђени жене и дјеца

2 д

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Свијет

Стотине пумпи у Аустралији без горива

2 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

08

53

Лажна дојава о бомби, нема безбједносних пријетњи

08

46

Шобот за АТВ: Ово повећање представља први корак у повећању плата и статуса здравствених радника

08

43

Трамп: Очекујем договор са Ираном у наредним данима, не и недјељама

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner