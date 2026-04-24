Поскок поново на популарном шеталишту у Бањалуци - ВИДЕО

Аутор:

АТВ
24.04.2026 20:41

Поскок снимљен на Бањ брду
Фото: Screenshot

На бањалучком излетишту Бањ брдо поново је снимљена змија за коју се, према изгледу и карактеристичној шари на тијелу, претпоставља да је ријеч о поскоку.

Подсјећамо, и у фебруару ове године на истој локацији такође је снимљен поскок.

Нови снимак, који је објавио портал "Провјерено", настао је у петак 24. априла.

Бањ брдо је често посјећена локација за шетњу и рекреацију, због чега се грађанима савјетује додатни опрез на шумским стазама.

Стручњаци упозоравају да змије у правилу не нападају људе, али могу реаговати уколико се осјете угрожено или ако се на њих случајно нагази.

Поскок је једна од најопаснија европских љутица чији отров може бити смртоносан.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F931965572971115%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

