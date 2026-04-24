Поскок поново на популарном шеталишту у Бањалуци - ВИДЕО

На бањалучком излетишту Бањ брдо поново је снимљена змија за коју се, према изгледу и карактеристичној шари на тијелу, претпоставља да је ријеч о поскоку.
Подсјећамо, и у фебруару ове године на истој локацији такође је снимљен поскок.
Нови снимак, који је објавио портал "Провјерено", настао је у петак 24. априла.
Бањ брдо је често посјећена локација за шетњу и рекреацију, због чега се грађанима савјетује додатни опрез на шумским стазама.
Стручњаци упозоравају да змије у правилу не нападају људе, али могу реаговати уколико се осјете угрожено или ако се на њих случајно нагази.
Поскок је једна од најопаснија европских љутица чији отров може бити смртоносан.
