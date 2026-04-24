У парку Младен Стојановић одржано републичко такмичење из географије

У парку Младен Стојановић у Бањалуци одржано је Републичко такмичење из географије у организацији Републичког педагошког завода. Тема овогодишњег такмичења је „Човјек и природа у равнотежи – заједно ка одрживој будућности наше Српске.“
Ученици су добили прилику да знање које су стекли од 6. до 9. разреда покажу у реалном простору, на терену и природи. Како кажу вриједно су радили и учили у претходном периоду и радују се прилици да пренесу своје теоријско знање у практично. Не крију да је прво мјесто њихова жеља и спремни су да се боре. Задовољни су и што је ове године такмичење у природи.
"Моја очекивања су велика, наравно надам се победи, али пре свега да се добро забавимо и научимо нешто ново", рекла је из ОШ "Свети Сава" Зворник Кристина Милић.
"Ово је права ствар корисно је оријентација у природи за случајеве у свакодневном животу", додао је из ОШ "Пале" Пале Богдан Крајишник.
"Подржавам сваки излазак ученика изван учионица у природу и ово сигурно треба нашем образовном систему", истакла је из ОШ "Алекса Шантић" Бањалука Вања Јоргић.
Такмичење утиче и на мотивацију у учењу. Управо данашње, прилика је за све ученике да покажу знање - истичу наставници и додају да је паметно што се такмичење измјестило у природу.
"С обзиром да се ради о предмету географија који је предмет који се не може замислити само у учионичким оквирима ово је дивна идеја и драго ми је и надам се да ће да заживи и да буде пракса", додала је наставница ОШ "Петар Кочић" Приједор Свјетлана Марић.
"Дјеца су била вриједна, учила су претходних дана ово је нешто ново, нови концепт такмичења за њих је то изазов", рекла је наставник у ОШ "Вук Караџић" Добој Нада Јовић.
Из Републичког педагошког завода истичу да су измјене биле неопходне и да је такмичење у парку ове године нешто што је ново али и нешто што ће настојати бити пракса у будућности.
"Жељели смо да измијенимо сам концепт такмичења у смислу да је ово сада једно групно такмичење, екипе се састоје од три ученика и прошле године и ове године фокус је био на практичном раду ученика и на њиховом истраживачком раду", изјавила је директор Републичког педагошког завода Слађана Танасић.
Данашње такмичење још један је показатељ успјешног рада Педагошког завода Републике Српске. Корак је напријед и иновације у образовању један су од доказа компетентности не само на локалном већ и регионалном нивоу. Улагање у образовање и у најмлађе који су будућност Српске није изостало ни овај пут а Српска наставља да гради стабилне темеље свога друштва.
