Стравична несрећа на бициклистичкој трци, погинуо такмичар

Колумбијски бициклиста Кристијан Камило Муњос преминуо је у 30. години живота усљед медицинских компликација послије тешког пада на трци 'Тур ду Јура'.
Муњос је доживио озбиљан пад током поменутог такмичења прошле недјеље, након чега је хоспитализован. Његово стање се у наредним данима погоршало, због чега је пребачен на одјељење интензивне његе, гдје је на крају и преминуо.
Република Српска
Епархија демантовала Вукановића: Злонамјерне тврдње
Колумбијац је посљедње двије године возио за тим 'Ну Коломбиа', док је у периоду од 2019. до 2021. био члан екипе УАЕ Емирејтс, гдје је наступао заједно са једним од најбољих бициклиста данашњице, Тадејом Погачаром.
Највеће успјехе остварио је у млађим категоријама, а посебно се издваја резултат из 2018. године, када је на трци Ђиро д'Италија за возаче до 23 године заузео седмо мјесто у генералном пласману.
Сцена
Карлеуша проговорила о болести с којом се бори
У текућој сезони забиљежио је 11. мјесто на друмском првенству Колумбије, док је дан прије пада учествовао на трци 'Класика Гранд Бесанкон Дубс', гдје је завршио на 31. позицији.
