Logo
Large banner

Трећа етапа трке "Београд-Бањалука" кренула из Братунца

Аутор:

АТВ
24.04.2026 12:16

Коментари:

0
Трећа етапа Међународне бициклистичке трке "Београд-Бањалука" кренула је из Братунца, гд‌је је бициклистима из 35 земаља приређен величанствени испраћај.
Фото: Srna

Више стотина грађана окупило се на Тргу Милоша Обилића и испратило бициклисте који возе трећу, краљевску-брдску етапу преко Милића и Власенице до Шековића.

Након краћег културног програма и интонирања химни Србије и Републике Српске "Боже правде" и "Моја Република" 175 бициклиста кренули су пут Милића.

У вођству трке након двије етапе је возач из Србије Душан Рајовић који 16. пут учествује на бициклистичкој трци "Београд-Бањалука" која се ове године вози јубиларни 20. пут.

Директор трке Владимир Кувања рекао је Срни да је у Братунцу сјајна атмосфера и подршка бициклистима.

"Ово је изузетна слика. Братунац је лани био најбоље стартно мјесто трке и за сада ће тај епитет понијети и ове године", оцијенио је Куваља.

Он је истакао да је задовољан безбједношћу и организацијом трке, те изразио захвалност полицији Србије и Републике Српске за безбједност учесника, а градовима и општинама кроз које су бициклисти пролазили за за организацију спортске манифестације.

"Ова трка брише границе између Србије и Републике Српске. Бициклисти су јуче прешли границу на Павловића мосту без заустављања", рекао је Куваља.

Начелник братуначке општине Лазар Продановић рекао је да је велико интересовање младих за ову трку и да је зато приређен величанствен испраћај бициклиста са старта треће етапе.

"Ово је трећи пут да трка пролази кроз Братунац, а други пут смо домаћини старта треће етапе. На овај начин промовишемо спорт и Братунац у цјелини, односно наше туристичке потенцијале показујући инвеститорима да је Братунац здрава средина у коју вриједи улагати", закључио је Продановић.

Саобраћај на дионицама пута којима пролазе бициклисти биће заустављен у одређеним периодима.

Стартом треће етапе бициклистичке трке почела је и реализација овогодишњег програма "Ђурђевданских дана" у Братунцу, који се организују поводом славе општине - Ђурђевдана када се манифестација завршава.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Београд

Бањалука

бициклистичка трка

Братунац

Србија

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

14

08

Минић: Разговараће се према међународним организацијама у вези генерала Младића

14

02

Одржан трећи Дијалог: Напредак у области управљања јавним финансијама

14

02

Мацут након састанка са Минићем: Наредни сусрет у Требињу 23. маја

13

56

Минић: Желимо свакодневну авио линију са Београдом

13

50

Случај Пантер: Партизану укинута суспензија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner