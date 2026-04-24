Трећа етапа трке "Београд-Бањалука" кренула из Братунца

Трећа етапа Међународне бициклистичке трке "Београд-Бањалука" кренула је из Братунца, гдје је бициклистима из 35 земаља приређен величанствени испраћај.
Више стотина грађана окупило се на Тргу Милоша Обилића и испратило бициклисте који возе трећу, краљевску-брдску етапу преко Милића и Власенице до Шековића.
Након краћег културног програма и интонирања химни Србије и Републике Српске "Боже правде" и "Моја Република" 175 бициклиста кренули су пут Милића.
У вођству трке након двије етапе је возач из Србије Душан Рајовић који 16. пут учествује на бициклистичкој трци "Београд-Бањалука" која се ове године вози јубиларни 20. пут.
Директор трке Владимир Кувања рекао је Срни да је у Братунцу сјајна атмосфера и подршка бициклистима.
"Ово је изузетна слика. Братунац је лани био најбоље стартно мјесто трке и за сада ће тај епитет понијети и ове године", оцијенио је Куваља.
Он је истакао да је задовољан безбједношћу и организацијом трке, те изразио захвалност полицији Србије и Републике Српске за безбједност учесника, а градовима и општинама кроз које су бициклисти пролазили за за организацију спортске манифестације.
"Ова трка брише границе између Србије и Републике Српске. Бициклисти су јуче прешли границу на Павловића мосту без заустављања", рекао је Куваља.
Начелник братуначке општине Лазар Продановић рекао је да је велико интересовање младих за ову трку и да је зато приређен величанствен испраћај бициклиста са старта треће етапе.
"Ово је трећи пут да трка пролази кроз Братунац, а други пут смо домаћини старта треће етапе. На овај начин промовишемо спорт и Братунац у цјелини, односно наше туристичке потенцијале показујући инвеститорима да је Братунац здрава средина у коју вриједи улагати", закључио је Продановић.
Саобраћај на дионицама пута којима пролазе бициклисти биће заустављен у одређеним периодима.
Стартом треће етапе бициклистичке трке почела је и реализација овогодишњег програма "Ђурђевданских дана" у Братунцу, који се организују поводом славе општине - Ђурђевдана када се манифестација завршава.
