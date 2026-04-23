Како "MOONTON Games" гради одржив и скалабилан еспорт екосистем за милијарде играча широм свијета

Извор:
ПР
Коментари:0
Мобилни еспорт више није у успону – он већ обликује будућност глобалне гејминг индустрије. Кроз стратешку регионализацију, снажну локализацију и фокус на заједницу, MOONTON Games успио је да Mobile Legends: Bang Bang позиционира међу најгледаније и најприступачније еспортс наслове на свијету, рекао је Реј К. В. Нг, директор глобалног еспорт екосистема у компанији MOONTON Games.
Реј К. В. Нг који ће учествовати на "Montenegro Future Festival" говорио и о изградњи глобалног екосистема, улози издавача као „архитеката спорта“, те о томе зашто је приступачност кључ за стварање нове генерације еспортс шампиона.
Као директор глобалног еспортс екосистема у MOONTON Games, како приступате изградњи заиста скалабилне и одрживе глобалне еспортс структуре?
У MOONTON Games вјерујемо да је заиста скалабилна и одржива глобална еспортс структура изграђена на три стуба: стратешкој регионализацији, сарадњи унутар екосистема и јасном развојном путу за таленте. Ово захтијева глобално интегрисан оквир са локално прилагођеном инфраструктуром и развојним путевима.
Наш план за 2026. годину, Mobile Legends: Bang Bang Esports Roadmap, представља нашу нову амбицију. У јануару смо најавили прелазак на пет главних региона за MLBB еспортс: SEA (Југоисточна Азија), EECA (Источна Европа и Централна Азија), EMEA (Европа, Блиски исток и Африка), EA (Источна Азија) и AMER (Америка).
Ова нова структура није само географска подјела, већ подразумијева приоритизацију развоја на основу зрелости тржишта и стратешких циљева. Кључ је у верификацији успјешних модела и њиховој репликацији. На примјер, наш приступ развоју MLBB Women’s Invitational (MWI) екосистема, који је од нишног онлајн догађаја израстао у најгледанији женски еспортс догађај на свијету, представља модел који примјењујемо и у новим регионима.
Слично томе, у Америци смо брзо обезбиједили ко-инвестиције како бисмо трансформисали искључиво онлајн формат у офлајн турнирску серију са високим повратом улагања. Ова скалабилност је додатно појачана MLBB Championship Tour (MCT), новим интерконтиненталним серијалом који повезује ове регионе и ствара динамичан такмичарски екосистем који је истовремено глобалан и дубоко укоријењен у локалним заједницама.
Mobile Legends: Bang Bang је постао један од највећих мобилних еспортс наслова на свијету – који су кључни фактори иза његовог брзог глобалног успјеха?
Успјех MLBB-а заснива се на три основна стуба: приступачности производа, стратешкој локализацији и приступу усмјереном на заједницу.
Приступачност производа: Рано смо препознали мобилни телефон као глобалну гејминг платформу, посебно на тржиштима у развоју. Оптимизовали смо потрошњу података и техничке карактеристике игре како би она несметано радила и на слабијим уређајима. Ова техничка одлука била је уједно и кључна стратешка одлука за продор на тржишта гдје је PC гејминг био недоступан.
Стратешка локализација: Наша стратегија је „глобални домет, локална релевантност“ – не ради се само о преводу, већ о прилагођавању локалним културама и преференцијама. На примјер, током Рамазана покренули смо кампању Golden Month са културолошки релевантним активностима у Индонезији, Малезији, Турској и на Блиском истоку, наглашавајући заједништво и великодушност. Оваквим приступом игра постаје локални производ, а не увоз.
Заједница и екосистем: Нисмо створили само игру, већ читав универзум у којем играчи могу припадати. Наш еспортс екосистем је његова кичма. Од аматерских турнира до професионалних лига (MPL), створили смо јасан пут који омогућава играчима да своју страст претворе у каријеру. Та емоционална инфраструктура – навијачи, културни идентитет и амбиција – одржава игру живом и у сталном расту.
Мобилни еспортс расте невјероватном брзином – да ли мислите да ће ускоро надмашити традиционални PC и конзолни еспортс?
Питање није да ли, већ када и на који начин. Мобилни гејминг већ доминира по приходу и броју корисника. Он не само да расте, већ редефинише цијелу индустрију откључавајући огромну, раније недоступну публику.
Приступачност је кључ: За разлику од PC и конзолних игара које захтијевају велика почетна улагања, мобилни гејминг је доступан милијардама људи. У регијама као што су Блиски исток, Источна Европа, Латинска Америка и Југоисточна Азија, мобилни телефон је примарна платформа за играње.
Легитимитет и обим: Наш M7 World Championship достигао је врхунац од 5,68 милиона истовремених гледалаца, што га сврстава међу најгледаније еспортс догађаје на свијету. На EWC 2025, MLBB је чинио више од 12% укупне гледаности.
Институционално признање: Учешће MLBB-а на SEA Games и деби на Азијским играма 2026. године позиционирају мобилни еспортс раме уз раме са традиционалним спортовима.
Ипак, не сматрамо да ће мобилни еспортс замијенити PC и конзолни, већ да ће га надмашити по обиму, док ће PC и конзоле остати важни за специјализоване сегменте.
Какву улогу данас имају издавачи у обликовању такмичарских екосистема и колико је важно одржати баланс између комерцијалног успјеха и такмичарског интегритета?
Издавачи више нису само креатори игара – ми смо архитекте екосистема. Наша улога обухвата развој, обликовање такмичарске сцене, развој талената и одржавање здравља екосистема.
Одговорни смо за фер окружење – баланс игре мора осигурати да побјеђује вјештина, а не новац. Наш принцип је „играј да побиједиш, не плаћај да побиједиш“.
Такође сарађујемо са владама, организацијама и комерцијалним партнерима како бисмо изградили инфраструктуру. Баланс између комерцијалног успјеха и интегритета је неопходан – партнери треба да унаприједе искуство, а не да угрозе спорт.
Колико је приступачност важна за развој нове генерације еспортс талената?
Приступачност је темељ. Она представља базу пирамиде која подржава професионални врх.
Инвестирамо у аматерске и школске програме. У Индонезији смо, на примјер, увели MLBB као ваннаставну активност у више од 60 школа.
Такође се залажемо за инклузију – подржавамо жене, пара-играче и ученике из руралних средина. Донирали смо уређаје школама како бисмо премостили дигитални јаз.
Будућност еспортса зависи од разноликости – а то значи да екосистем мора бити доступан свима.
Које кључне увиде ћете подијелити на Montenegro Future Festival-у?
Говорићу о будућности мобилног еспортса као хиперинклузивног и глобалног феномена.
Будућност доноси:
– системе који повезују лежерне и професионалне играче
– интеграцију са спортом и институцијама
– спајање гејминга, забаве и поп културе
– глобалну конкурентску сцену без граница
Мобилни еспортс није само индустрија – он је покрет који гради заједнице, ствара прилике и обликује будућност дигиталне културе.
Остали спортови
1 ч0
Остали спортови
15 ч0
Остали спортови
16 ч0
Остали спортови
2 д1
Најновије
Тренутно на програму