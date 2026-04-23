Logo
Large banner

У Обреновцу стартовала друга етапа Међународне бициклистичке трке "Београд-Бањалука"

Аутор:

АТВ
23.04.2026 11:43

Коментари:

0
Међународна бициклистичка трка Београд-Бањалука стартовала је данас са Савског трга у Београду. Почетак трке прогласио је градски секретар Београда за спорт и омладину Никола Пенић. Први део данашње етапе возиће се од Београда до Пожаревца, а након тога ће се од 17.30 сати у другом делу возити кружна трка у Великом Градишту.
Фото: Tanjug/Jadranka Ilić

Из спортске дворане у Обреновцу стартовала је друга етапа 20. Међународне бициклистичке трке "Београд–Бањалука", први бициклисти би на циљ у Зворнику требало да стигну око 15.00 часова.

Бициклисти су кренули у 11.30 часова, а директора Међународне бициклистичке трке Владимира Куваље рекао је да је стартовање из затвореног простора јединствен случају у свијету и прелијепа прилика да се промовишу и остали спортови, јер спорт спаја људе.

"Први пролазни циљ је у Шапцу, прелазимо и преко Павловића моста и данас отварамо границу бар на тих сат времена док не прођу бициклисти, а настављамо према Зворнику гд‌је се завршава данашња етапа дуга 164 километара", изјавио је Куваља за Срну.

Прва група бициклиста требало би да на циљ етапе у Зворник пристигне већ око 15.00 часова гд‌је ће их дочекати градоначелник са суграђанима.

Куваља каже да етапу возе сви пријављени бициклисти, осим једног члана мађарске екипе, који је јуче одустао од даљег такмичења након што је, због властите грешке, пао у кривини.

Трећа, брдска етапа је сутра и вози се на траси Братунац–Милићи–Власеница–Шековићи, а завршна етапа је у суботу од Приједора, преко Бањалуке, до Добоја, гд‌је ће побједник бити свечано проглашен.

Организатори трке су Бициклистички савез Републике Српске и Центар за развој и унапређење спортске сарадње Србије и Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Београд

Бањалука

бициклистичка трка

Обреновац

Зворник

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

12

55

Акција ”Огањ”: Расвијетљене паљевине два возила, у току претреси

12

53

Петронијевић: Неопходан континуиран дипломатски притисак на УН због генерала Младића

12

39

Савић: Република Српска има право на свој став

12

38

Млади Недић блиста у Казахстану

12

32

Расте продаја популарног аутомобила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner