У Обреновцу стартовала друга етапа Међународне бициклистичке трке "Београд-Бањалука"

Из спортске дворане у Обреновцу стартовала је друга етапа 20. Међународне бициклистичке трке "Београд–Бањалука", први бициклисти би на циљ у Зворнику требало да стигну око 15.00 часова.

Бициклисти су кренули у 11.30 часова, а директора Међународне бициклистичке трке Владимира Куваље рекао је да је стартовање из затвореног простора јединствен случају у свијету и прелијепа прилика да се промовишу и остали спортови, јер спорт спаја људе.

"Први пролазни циљ је у Шапцу, прелазимо и преко Павловића моста и данас отварамо границу бар на тих сат времена док не прођу бициклисти, а настављамо према Зворнику гд‌је се завршава данашња етапа дуга 164 километара", изјавио је Куваља за Срну.

Прва група бициклиста требало би да на циљ етапе у Зворник пристигне већ око 15.00 часова гд‌је ће их дочекати градоначелник са суграђанима.

Куваља каже да етапу возе сви пријављени бициклисти, осим једног члана мађарске екипе, који је јуче одустао од даљег такмичења након што је, због властите грешке, пао у кривини.

Трећа, брдска етапа је сутра и вози се на траси Братунац–Милићи–Власеница–Шековићи, а завршна етапа је у суботу од Приједора, преко Бањалуке, до Добоја, гд‌је ће побједник бити свечано проглашен.

Организатори трке су Бициклистички савез Републике Српске и Центар за развој и унапређење спортске сарадње Србије и Српске.