Влада Српске утврдила Приједлог закона о платним услугама

Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о платним услугама и сет пратећих реформских закона којима се у складу са високим стандардима и принципима међународне праксе модернизује област платног промета.
Сет закона који су утврђени по хитном поступку, осим Приједлога закона о платним услугама чине и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о електронском новцу, Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о унутрашњем платном промету, као и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о микрокредитним организацијама, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске.
"Усвајање новог Закона о платним услугама у Народној скупштини Републике Српске створиће претпоставке за отварање тржишта платних услуга у Републици Српској за нове пружаоце услуга, што ће омогућити већу приступачност за услуге плаћања и извршење платних трансакција, већу конкурентност међу пружаоцима услуга, те нижу цијену за грађане и пословну заједницу као кориснике услуга", наводи се у саопштењу.
Значај сета закона огледа се и у стварању услова за даљи развој електронске трговине, која је уско повезана са савременим моделима електронског плаћања, чији се развој додатно подстиче. Тржиште ће бити унапријеђено примјеном савремених техничких достигнућа и технологија, што ће омогућити брже и лакше обављање платног промета безготовинским инструментима. Такође, јасно дефинисана права и прописане обавезе свих учесника у платном промету омогућиће већу заштиту корисника платних услуга.
"Осим у домаћем платном промету, сет закона је значајан и за међународни платни промет, јер се утврђеним законима испуњава усклађеност са Директивом о платним услугама која представља један од кључних услова за приступање СЕПА платном систему, што ће омогућити једноставније и повољније прекогранично плаћање у еврима", истиче се у саопштењу.
Приједлог Закона о платним услугама је реформски закон у складу са којим се врше системске измјене и прилагођавања пратећих прописа о електронском новцу, унутрашњем платном промету и микрокредитним организацијама.
Народна скупштина Републике Српске усвојила је 25. марта 2026. године Нацрт закона о платним услугама, а у приједлог закона су уграђене одређене сугестије произашле из стручне расправе и извршених додатних анализа Министарства финансија Републике Српске и Агенције за банкарство.
Влада је утврдила и Приједлог закона о електронској идентификацији, услугама повјерења у електронском пословању и електронском документу Републике Српске, по хитном поступку.
"Основни разлог за доношење овог закона је даље усклађивање законодавства Републике Српске са релевантним прописима Европске уније у овој области, нарочито са еИДАС 2 уредбом. Законом се успоставља савремен и функционалан правни оквир у области електронске идентификације, услуга повјерења и електронског документа. Предложеним законом, као надлежно надзорно тијело у области електронског новчаника за дигитални идентитет и области услуга повјерења у Републици Српској, утврђује се Агенција за информационо-комуникационе технологије Републике Српске, као институција са релевантним надлежностима и стручним капацитетима у области информационо-комуникационих технологија", саопштено је из Владе.
На овај начин обезбјеђује се институционални оквир за ефикасан надзор над пружаоцима услуга повјерења, у складу са захтјевима европских прописа. Поред тога, уређује се електронска идентификација кроз дефинисање електронског новчаника за дигитални идентитет и шеме електронске идентификације као и услуге повјерења у области: електронског потписа и електронског печата, електронског временског жига, електронске доставе, аутентификације веб-сајтова, електронског чувања докумената и података, електронске потврде особина те се уређује и електронски документ.
На данашњој сједници, Влада Српске донијела је и Уредбу о поступку додјеле подстицаја за улагање.
Овом уредбом уређује се поступак додјеле подстицаја за улагања, начин подношења захтјева, потребна документација, као и друга питања од значаја за поступак. Циљ доношења уредбе је подстицање улагања привредних субјеката ради технолошког унапређења привреде, повећања ефикасности пословања, као и подршке транзицији ка зеленој и циркуларној економији.
Поступак додјеле подстицаја Министарство ће спроводити путем јавног позива, кроз двије фазе – резервацију и исплату подстицаја.
Уредбом је предвиђено поједностављење процедура за привредне субјекте, кроз смањење броја докумената који се достављају приликом пријаве на јавни позив - наводи се у саопштењу.
Влада Републике Српске усвојила је данас Акциони план за реализацију Меморандума о заједничким политикама у 2026. години, између Владе Републике Српске и Уније послодаваца Републике Српске, потписаног 5. фебруара 2026. године, те донијела Рјешење о именовању Имплементационог одбора Владе Републике Српске и Уније послодаваца Републике Српске.
"У Акционом плану за реализацију Меморандума о заједничким политикама у 2026. години, мјере Владе Републике Српске систематизоване су у 14 институција, са укупно 52 активности са прецизном динамиком реализације сваке појединачне активности. С циљем праћења реализације дефинисаних мјера оснива се Имплементациони одбор, кога чине по три представника испред сваке потписнице, а именује га Влада Републике Српске на основу приједлога чланова сваке потписнице", наводе из Владе.
Реализација дефинисаних мјера биће разматрана на редовним, кварталним сједницама Имплементационог одбора, које ће се одржавати најкасније у року од 15 дана од дана завршетка сваког квартала.
Задужују се сва министарства и друге институције Републике Српске које спроводе мјере из Акционог плана за 2026. годину да, у оквиру својих надлежности, за прву сједницу Имплементационог одбора Владе Републике Српске и Уније послодаваца Републике Српске припреме детаљан план са роковима имплементације сваке мјере.
Задужују се сва министарства и друге институције Републике Српске да дају максималан ангажман на реализацији свих мјера датих у Акционом плану за 2026. годину, у складу са дефинисаним роковима.
Влада је прихватила Информацију о потреби израде Мапе пута за унапређење професионалног развоја медицинских сестара-техничара у Републици Српској за период од 2026. до 2036. године, те задужила министра здравља и социјалне заштите да у складу са Мапом пута ради на имплементацији и реализацији приоритетних циљева.
"Документ "Мапа пута за унапређење професионалног развоја медицинских сестара – техничара у Републици Српској" представља стратешки оквир за њен даљи развој у наредној деценији. Он обухвата стандардизацију услуга и компетенција у оквиру здравствене његе, развој дигиталних вјештина и телемедицине, као и јачање управљачких и лидерских капацитета у сестринству. Посебан акценат стављен је на оснаживање професионалне улоге и аутономије медицинских сестара – техничара, као и развој палијативне његе и унапређење сестринства у заједници, с циљем боље подршке хроничним болесницима, старијим лицима и другим рањивим категоријама", саопштено је из Владе Српске.
За грађане то значи доступнију и уједначенију здравствену његу, више превенције и мање потребе за хоспитализацијом. Мапа пута поставља јасан стратешки оквир који се ослања на постојеће законодавне и институционалне основе, уз истовремено унапређење професионалне улоге медицинских сестара – техничара, јачање њихове аутономије, стандардизацију квалитета рада, развој лидерства и осигурање одрживости сестринске радне снаге.
