Мушкарац ухапшен због сумње да је убио супругу ножем: Ужас у Битољу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полиција у Битољу ухапсила је данас 33-годишњег мушкарца због сумње да је ножем убио двије године млађу супругу, саопштило је Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније.
Како се наводи у саопштењу, А. Р. (33) из Битоља је "осумњичен је да је јутрос око 6.40 ножем напао своју супругу А. В. (31) из Битоља, са којом није живио заједно, а која је од задобијених повреда преминула на лицу мјеста".
Љекар Хитне медицинске помоћи је констатовао њену смрт, а супруг је задржан у полицијској станици и након потпуног документовања случаја, у координацији са јавним тужиоцем, против њега ће бити подигнута одговарајућа пријава.
(Курир)
