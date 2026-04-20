Ниже успјехе: Сара Ћирковић у осмини финала Свјетског купа

Репрезентативка Србије у боксу Сара Ћирковић пласирала се у осмину финала Свјетског купа који се одржава у Бразилу.
Ћирковићева је данас у првом колу Свјетског купа у категорији 54 килограма савладала Аргентинку Мелани Мартинез резултатом 5:0.
У осмини финала Ћирковићева ће боксовати против домаће представнице Татијане де Жезус. Меч је у плану у сриједу, 22. априла.
Свјетски куп се одржава у бразилском граду Фоз-до-Игуасу у организацији “Ворлд боксинга”.
Из Боксерског савеза Србије наводе да Свјетски куп носи огроман значај не само због медаља, већ и због бодова за ранг листу "Ворлд боксинга".
Та ранг листа ће, како истичу, играти кључну улогу у одређивању носилаца на највећим такмичењима, укључујући и Олимпијске игре у Лос Анђелесу 2028. године, преноси Срна.
