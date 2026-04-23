Гејминг као академска дисциплина: Да ли је вријеме за мастер студије из еспорта?

Уочи предстојећег Montenegro Future Festival (MFF) у Бару, који ставља фокус на иновације у дигиталном свијету, организатори су разговарали са Јасином Нуријем Чакином.
Као предавач и визионар који је поставио први званични универзитетски курикулум за еспорт у Турској, Чакин објашњава зашто гејминг више није „губљење времена”, већ мултидисциплинарна индустрија која захтијева професионалце, од психолога до стручњака за право и маркетинг.
Како се родила идеја да развијете први званични универзитетски курикулум за еспорт у Турској и који су били највећи изазови на том путу?
Идеја се појавила као резултат дугорочног посматрања и директног искуства на терену. Посљедњих година, екосистем еспорта у Турској је убрзано растао; милиони младих људи активно играју игре, прате тимове и теже да буду дио овог свијета. Примијетио сам, међутим, да се овај снажан интерес углавном развијао неформално и неструктурирано, без икакве образовне подршке. Као универзитетски предавач, био сам у сталној интеракцији са младима и из прве руке свједочио да они еспорт не виде само као хоби, већ и као потенцијални пут за каријеру. Упркос томе, постојао је јасан недостатак академског оквира који би подржао и усмјерио тај потенцијал. Тај јаз ме је довео до идеје да структуриšem еспорт као мултидисциплинарно поље студија на универзитетском нивоу.
Сама природа еспорта учинила је ову идеју још значајнијом. Еспорт није ограничен само на играче; он укључује вишеструке компоненте као што су емитовање (broadcasting), менаџмент догађаја, маркетинг, креирање садржаја, анализа података, психологија перформанси, па чак и право. Стога, курикулум који смо развили није дизајниран да се фокусира искључиво на гејминг вјештине, већ као холистички систем који студентима омогућава да се развијају у различитим улогама унутар екосистема. Наш циљ је био да едукујемо не само вјеште играче, већ и добро опремљене професионалце који могу одговорити на потребе индустрије.
Један од највећих изазова са којима смо се суочили било је добијање признања еспорта као легитимног академског поља. У традиционалнијим образовним перспективама, гејминг се често доживљава као губљење времена. Превазилажење ове перцепције захтијевало је од нас да представимо снажне доказе, укључујући међународне примјере, економски обим еспорта, могућности за каријеру и његов утицај на младе. Убјеђивање академских институција и доносилаца одлука била је једна од најкритичнијих фаза процеса.
Други велики изазов била је потреба да се курикулум дизајнира од нуле. У то вријеме у Турској није постојао локални модел на који бисмо могли да се директно реферишемо. Анализирали смо најбоље глобалне праксе, док смо се истовремено фокусирали на изградњу структуре која одговара локалном контексту и која је практична и одржива. Обезбјеђивање равнотеже између дисциплина, одржавање садржаја ажурним и интеграција теорије са праксом захтијевали су пажљиво планирање и континуирани развој.
Поред тога, изградња снажног моста између академије и индустрије била је од суштинског значаја. Пошто је еспорт поље које се брзо развија, курикулум је морао да се усклади са стварним потребама индустрије. Из тог разлога, успоставили смо сарадњу са тимовима, емитерима, организаторима догађаја и технолошким компанијама како бисмо створили прилике да студенти стекну практично искуство. Упркос свим овим изазовима, ентузијазам, креативност и мотивација младих постали су најјача покретачка снага иза ове иницијативе. Данас вјерујем да интеграција еспорта у формално образовање представља не само важан корак за Турску, већ и вриједан модел на међународном нивоу.
У многим земљама еспорт још увијек није у потпуности признат као академска дисциплина. Шта сматрате кључним за његову потпуну интеграцију у системе високог образовања широм Европе и шире?
Да би еспорт био у потпуности интегрисан у системе високог образовања, он се прво мора правилно дефинисати и позиционирати. У многим земљама се још увијек доживљава једноставно као „играње игара”. Међутим, еспорт је сложен мултидисциплинарни екосистем који спаја поља као што су технологија, комуникација, спортска наука, бизнис, психологија и медији. Стога је јасна комуникација ове вишедимензионалне структуре креаторима политике, академским институцијама и широј јавности критичан први корак ка његовом признавању.
Други суштински фактор је развој снажних, стандардизованих наставних планова и програма. Тренутно не постоји широко успостављен глобални оквир за образовање у еспорту. Универзитети треба да дизајнирају флексибилне, ажурне програме који комбинују теоријско знање са практичним вјештинама, истовремено се усклађујући са потребама индустрије. Подршка овим програмима кроз међународну сарадњу, програме размјене и заједничке иницијативе може значајно убрзати њихову интеграцију.
Подједнако је важна изградња везе између академије и индустрије. Партнерства са програмерима игара, тимовима, емитерима и технолошким компанијама могу студентима пружити практично искуство, прилике за стажирање и јасније путеве за каријеру након дипломирања. Јавна политика и институционална подршка такође играју кључну улогу. Званично признање еспорта и стварање механизама подстицаја могу охрабрити универзитете да инвестирају у ово поље.
Још један кључни елемент је развој квалификованих едукатора. Број академика специјализованих за еспорт је и даље ограничен. Стога је важно како усавршавати постојеће академско особље, тако и директно укључити професионалце из индустрије у образовне процесе. Овај хибридни приступ може осигурати да студенти стекну и академско знање и практичну стручност. Коначно, трансформација перцепције јавности је суштински дио овог процеса. Породице, васпитачи и друштво у цјелини треба да препознају еспорт не само као облик забаве, већ и као легитимно поље за учење, продукцију и развој каријере.
Ваш рад повезује академију, државне институције и индустрију. Колико је тешко ускладити интересе ова три различита сектора?
Усклађивање интереса академије, државних институција и индустрије је један од најизазовнијих, али и најкритичнијих дијелова. Сваки од ових сектора функционише са различитим приоритетима, временским оквирима и дефиницијама успјеха. Академија се фокусира на научну дубину и методологију; индустрију покрећу брзина и иновације; док државне институције дају приоритет регулацији и јавној користи.
Један од највећих изазова је „превођење” између ових различитих језика. Оно што индустрија цијени – попут агилности и брзе имплементације – не мора увијек бити у складу са споријим процесима академије. Кључна улога је дјеловати као мост и креирати заједничку визију. Када сви актери препознају да је заједнички циљ подршка развоју младих и запошљивости, постаје лакше створити смислено усклађивање.
Још један кључни аспект је изградња повјерења. Ефикасна сарадња зависи од транспарентности и међусобног разумијевања. Наравно, овај процес није увијек гладак. Постоје тренуци када су приоритети у сукобу, али уз јасну комуникацију и посвећеност дугорочној сарадњи, ови изазови се могу ријешити. Уједињавање ова три сектора није само изазов – то је значајна прилика.
Које компетенције и вјештине сматрате најважнијим за студенте који желе да граде каријеру у еспорту?
Потребне компетенције превазилазе то да будете вјешт играч. Студенти треба да развију скуп вјештина који комбинује техничке способности са когнитивним, социјалним и креативним компетенцијама.
Прије свега, дигитална писменост и технолошка прилагодљивост су од суштинског значаја. Пошто је еспорт вођен технологијом, студенти би требало да се осјећају пријатно са интерпретацијом података, основним софтверским знањем и ефикасним коришћењем дигиталних платформи. Подједнако су важне вјештине комуникације и тимског рада. У еспорту се успјех често одређује не само индивидуалним талентом, већ и тиме колико добро тим функционише заједно.
Друга кључна компетенција је стратешко размишљање и рјешавање проблема. Креативност и вјештине продукције садржаја су такође све вриједније. Студенти који могу да креирају ангажован садржај, управљају друштвеним медијима или причају убједљиве приче могу приступити широком спектру каријера. На крају, прилагодљивост и посвећеност доживотном учењу могу бити најважније компетенције од свих.
Еспорт се развија брзо. Како образовни системи могу остати довољно флексибилни да држе корак са индустријом?
Образовни системи морају еволуирати у агилније, модуларније структуре. Умјесто статичних програма који остају непромијењени годинама, институције би требало да развијају курикулуме који се могу редовно ажурирати. Микро-акредитације (micro-credentials) и краткорочни сертификати овдје могу играти кључну улогу.
Још један суштински фактор је одржавање континуиране сарадње са индустријом. Укључивање професионалаца у наставу и креирање прилика за учење кроз искуство помаже у премошћавању јаза између теорије и праксе. Сам приступ учењу мора да се помјери: образовање треба да се фокусира на то „како учити”. Ефикасна употреба технологије, као што су платформе за онлајн учење и алати засновани на вјештачкој интелигенцији, додатно подржавају прилагодљивост.
На Montenegro Future Festival говорићете о будућности еспорта.
Како видите овај развој на глобалном нивоу у наредних 5 до 10 година?
У наредних 5 до 10 година, вјерујем да ће еспорт постати далеко утемељенији и институционализованији. Са спортске тачке гледишта, еспорт ће се све више усклађивати са традиционалним спортским структурама. Националне федерације ће ојачати, а међународна такмичења ће усвојити професионалније моделе. Вјероватно ћемо видјети еспорт као суштинску дисциплину на неким од великих мултиспортских догађаја.
На страни образовања, трансформација ће бити још дубља. Број универзитетских програма ће наставити да расте, а еспорт ће се интегрисати чак и у моделе основног и средњег образовања – не само као пут ка каријери, већ као моћан алат за развој вјештина 21. вијека.
Технологија ће бити кључни покретач. Напредак у вјештачкој интелигенцији, аналитици података, проширеној (AR) и виртуелној стварности (VR) ће преобликовати и перформансе и процесе учења. Економски, индустрија ће наставити убрзани раст, стварајући широк спектар нових каријера. Уз праве политике и сарадњу, вјерујем да еспорт може расти на уравнотежен и одржив начин, оснажујући младе да постану активни креатори у дигиталном свијету.
(Bizlife)
