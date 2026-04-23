Сарадња ИРБРС са међународним финансијским институцијама – циљ јачање привреде Српске

Делегација Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, предвођена в.д. директора Недељком Ћорићем, одржала је успјешан састанак са делегацијом Фонд ОПЕК – а за међународни развој, са сједиштем у Бечу, уз пуну организациону подршку шефа Представништва Републике Српске у Бечу, Младена Филиповића.
На састанку са Фонд ОПЕК – ом, који је предводио в.д. директора ИРБРС, Недељко Ћорић, анализирани су потенцијални стратешки и оперативни аспекти пословања, као и могућа сарадња, у интересу развоја привреде Републике Српске. Делегација ИРБРС, током посјете Аустрији, има за циљ да повеже како ИРБРС, тако и институције Републике Српске са међународним финансијским кредибилним фондовима, како би се стекли услови да привреда Српске, њени тренутни, али и будући пројекти, добију пуни замах у имплементацији.
„Данас у Бечу водимо важне разговоре са представницима Фонд ОПЕК - а за међународни развој, који за ИРБРС и Републику Српску представљају значајан корак напријед у јачању међународне финансијске сарадње. Наш циљ је да отворимо врата новим, повољнијим изворима финансирања за домаћу привреду. Успостављање сарадње са овом реномираном институцијом омогућиће нашим предузећима приступ капиталу по знатно бољим условима, што ће директно допринијети расту инвестиција, запошљавању и економском развоју Српске.
Посебан акценат стављамо на пројекте из области зелене енергије и одрживог развоја. Очекујемо да ће ова сарадња донијети конкретне финансијске линије за улагања у обновљиве изворе енергије, енергетску ефикасност и модернизацију привреде у складу са европским и свјетским стандардима.
Желим јасно поручити грађанима Српске да Република Српска активно ради на обезбјеђивању стабилног и дугорочног финансијског оквира за развој и ово је још само један важан корак ка снажнијој, конкурентнијој и одрживој економији.“, поручио" је в.д. директора ИРБРС, Недељко Ћорић.
Делегација Фонд ОПЕК – а, предвођена Саидом Тауфиком Ридом, директором развоја продаје и операција приватног сектора, захвалила се на посјети, те изразила спремност за сарадњу чије би прве активности требало да буду већ сљедеће седмице.
Фонд ОПЕК-а за међународни развој финансира развојне пројекте у земљама које нису чланице, а тренутно имају сарадњу са око 125 партнерских земаља. До данас је Фонд одобрио више од 32 милијарде америчких долара за развојне пројекте, при чему укупна вриједност пројеката прелази 240 милијарди долара. Фонд ОПЕК - а има кредитни рејтинг АА+ према агенцијама Фич Рејтингс и S&P Глобал Рејтингс (Fitch Ratings i S&P Global Ratings).
