Похваљени успјеси Српске на међународном тржишту капитала

ATV
23.04.2026 09:13

Делегација Министарства финансија Републике Српске учествовала је на прољећном засједању Међународног монетарног фонда и Свјетске банке, као и Инвестиционом форуму Смол Талкс, одржаним у Вашингтону.

Представници Министарства финансија одржали су низ састанка са највишим руководством ове двије међународне финансијске институције на којима је исказана потреба за даљом сарадњом у виду реализације започетих и нових пројеката, као и кроз техничке помоћи у различитим областима јавних финансија.

Инвестициони форум окупио је велики број водећих глобалних инвеститора, укључујући најистакнутије америчке пензионе фондове и осигуравајућа друштва, који су учествовали на специјализованим сесијама посвећеним тржиштима у развоју, са фокусом на регионе Централне и Источне Европе, Блиског истока, Африке и Латинске Америке.

"Током Форума, инвеститори су изразили интерес за област јавних финансија Републике Српске, и исказали повјерење у одговорно управљање фискалном политиком, те похвалили унапређење политичке и економске сарадња са Сједињеним Америчким Државама и другим економским партнерима, као и напредак који земља има на пољу европских интеграција", саопштено је из Министарства финансија.

Посебно су похваљени недавни успјеси које је Република Српске имала на међународном тржишту капитала, остварени упркос великим изазовима насталим усљед глобалних геополитичких кретања.

Учешће на овом скупу представља још једну потврду видљивости и кредибилитета Републике Српске међу релевантним међународним финансијским актерима, као и прилику за даље унапређење сарадње са глобалном инвестиционом заједницом.

