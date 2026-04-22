Колико ће коштати љетовање у Црној Гори ове године?

Како се приближава љетна сезона 2026, интересовање за одмор у Црној Гори нагло расте, а заједно са њим и цијене смјештаја.
Преглед актуелних понуда на платформама за резервације попут Букинга показује да ће туристи ове године, посебно у јулу и августу, морати да издвоје више него раније.
Највећа потражња и даље је за апартманима, који нуде најшири распон цијена.
У предсезони, током маја и јуна, најповољнији смјештај може се наћи већ од око 20 до 30 евра по ноћи, углавном у мање атрактивним локацијама или даље од обале. Међутим, на приморју, у мјестима попут Будве, Котора и Херцег Новог, цијене у сезони значајно расту и крећу се од 60 до 120 евра за ноћ у просјечним апартманима. У Улцињу и Бару могуће је пронаћи нешто повољније опције, углавном између 50 и 90 евра.
За луксузнији смјештај, цијене драстично скачу. Модерни апартмани са погледом на море, базенима и додатним садржајима могу достићи неколико стотина евра по ноћи, док најексклузивније виле прелазе и 1.000 евра дневно. У просјеку, породица која планира љетовање у шпицу сезоне треба да рачуна на издвајање између 70 и 150 евра по дану за солидан апартман.
У Тивту се могу изнајмити и мањи апартмани, додуше, удаљени од плаже, и за 50 евра по дану. Али, ко ће да пјешачи по сунцу до плаже сваки дан?
Уколико волите луксузније апартмане, ближе плажи, онда је и цијена скупља. Рецимо, 800 метара од центра Тивта, а близу плаже, двособан апартман кошта и више од 100 евра по дану.
Хотелски смјештај је још скупљи, посебно у најпопуларнијим туристичким центрима. У предсезони, ноћење са доручком може се пронаћи већ од око 50 евра по особи, али током јула и августа цијене расту на 65 до 130 евра дневно. То значи да седмодневни боравак у хотелу може коштати између 450 и 900 евра по особи, док луксузни хотели без проблема прелазе и 1.000 евра за исти период.
Велике разлике у цијенама јасно се виде између предсезоне и главног дијела љета. Док се у мају, јуну или септембру може љетовати за 150 до 300 евра за десет дана, у јеку сезоне исти аранжмани достижу 300 до 600 евра, па и више. У појединим случајевима, цијене смјештаја готово се удвостручују за само неколико недјеља.
Када је ријеч о локацијама, најскупљи су и даље Будва, Котор и елитне зоне попут Порто Монтенегра, док су Бар, Херцег Нови и Улцињ нешто приступачнији. Разлика између најскупљих и најјефтинијих дестинација може бити и до 50 одсто за сличан тип смјештаја.
Раст цијена објашњава се комбинацијом фактора - повећањем трошкова енергије и хране, растом плата у туристичком сектору, али и већом потражњом, јер се све више туриста одлучује за ближе дестинације.
Љетовање у Црној Гори ове године неће бити најјефтинија опција, али и даље нуди широк избор за различите буџете. Они који желе да уштеде мораће да резервишу раније или да изаберу термине ван главне сезоне, јер разлика у цијени може бити и дупло већа за исти смјештај.
