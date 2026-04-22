Колико ће коштати љетовање у Црној Гори ове године?

22.04.2026 18:13

Како се приближава љетна сезона 2026, интересовање за одмор у Црној Гори нагло расте, а заједно са њим и цијене смјештаја.

Преглед актуелних понуда на платформама за резервације попут Букинга показује да ће туристи ове године, посебно у јулу и августу, морати да издвоје више него раније.

Дмитрији Песков

Свијет

Песков: Кремљ очекује посјету Виткофа и Кушнера

Највећа потражња и даље је за апартманима, који нуде најшири распон цијена.

У предсезони, током маја и јуна, најповољнији смјештај може се наћи већ од око 20 до 30 евра по ноћи, углавном у мање атрактивним локацијама или даље од обале. Међутим, на приморју, у мјестима попут Будве, Котора и Херцег Новог, цијене у сезони значајно расту и крећу се од 60 до 120 евра за ноћ у просјечним апартманима. У Улцињу и Бару могуће је пронаћи нешто повољније опције, углавном између 50 и 90 евра.

За луксузнији смјештај, цијене драстично скачу. Модерни апартмани са погледом на море, базенима и додатним садржајима могу достићи неколико стотина евра по ноћи, док најексклузивније виле прелазе и 1.000 евра дневно. У просјеку, породица која планира љетовање у шпицу сезоне треба да рачуна на издвајање између 70 и 150 евра по дану за солидан апартман.

Каса / Илустративна фотографија

Економија

Колике су плате касира у Њемачкој

У Тивту се могу изнајмити и мањи апартмани, додуше, удаљени од плаже, и за 50 евра по дану. Али, ко ће да пјешачи по сунцу до плаже сваки дан?

Уколико волите луксузније апартмане, ближе плажи, онда је и цијена скупља. Рецимо, 800 метара од центра Тивта, а близу плаже, двособан апартман кошта и више од 100 евра по дану.

Хотелски смјештај је још скупљи, посебно у најпопуларнијим туристичким центрима. У предсезони, ноћење са доручком може се пронаћи већ од око 50 евра по особи, али током јула и августа цијене расту на 65 до 130 евра дневно. То значи да седмодневни боравак у хотелу може коштати између 450 и 900 евра по особи, док луксузни хотели без проблема прелазе и 1.000 евра за исти период.

Велике разлике у цијенама јасно се виде између предсезоне и главног дијела љета. Док се у мају, јуну или септембру може љетовати за 150 до 300 евра за десет дана, у јеку сезоне исти аранжмани достижу 300 до 600 евра, па и више. У појединим случајевима, цијене смјештаја готово се удвостручују за само неколико недјеља.

Учионица

Хроника

Ученик напао професорицу у Сарајеву током часа

Када је ријеч о локацијама, најскупљи су и даље Будва, Котор и елитне зоне попут Порто Монтенегра, док су Бар, Херцег Нови и Улцињ нешто приступачнији. Разлика између најскупљих и најјефтинијих дестинација може бити и до 50 одсто за сличан тип смјештаја.

Раст цијена објашњава се комбинацијом фактора - повећањем трошкова енергије и хране, растом плата у туристичком сектору, али и већом потражњом, јер се све више туриста одлучује за ближе дестинације.

Љетовање у Црној Гори ове године неће бити најјефтинија опција, али и даље нуди широк избор за различите буџете. Они који желе да уштеде мораће да резервишу раније или да изаберу термине ван главне сезоне, јер разлика у цијени може бити и дупло већа за исти смјештај.

(БизПортал)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

За ова три знака живот више неће бити исти: Стиже велики новчани добитак

Занимљивости

За ова три знака живот више неће бити исти: Стиже велики новчани добитак

1 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Дјевојку убио њен 56 година старији партнер: Пресудио јој штакама

50 мин

0
Полиција Србија

Србија

Насмрт претукао супругу у породичној кући

1 ч

0
Брод у Ормуском мореузу

Свијет

Црногорци заробљени на броду који је Иран заплијенио

1 ч

0

Више из рубрике

Колике су плате касира у Њемачкој

Економија

Колике су плате касира у Њемачкој

29 мин

0
Нафта кренула "Дружбом"

Економија

Нафта кренула "Дружбом"

5 ч

0
Гигант у проблему: "Луфтханза" укида 20.000 летова

Економија

Гигант у проблему: "Луфтханза" укида 20.000 летова

5 ч

0
Ко има највећу, а ко најмању зараду? Ево колика је просјечна плата у Српској

Економија

Ко има највећу, а ко најмању зараду? Ево колика је просјечна плата у Српској

6 ч

0

  • Најновије

18

19

Цвијановић на Делфи форуму: Колонијални статус БиХ је препрека европском путу

18

13

Колико ће коштати љетовање у Црној Гори ове године?

17

58

Песков: Кремљ очекује посјету Виткофа и Кушнера

17

57

Колике су плате касира у Њемачкој

17

44

Ученик напао професорицу у Сарајеву током часа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner