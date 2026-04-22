Logo
Large banner

Ко има највећу, а ко најмању зараду? Ево колика је просјечна плата у Српској

Аутор:

АТВ
22.04.2026 12:05

Коментари:

0
Фото: АТВ

Просјечна мартовска нето плата у Републици Српској износила је 1.644 КМ и реално је већа за 6,2 одсто у односу на март лани.

Највиша мартовска нето плата у износу од 2.194 КМ исплаћена је у области финансијске дјелатности и дјелатности осигурања, а најнижа 1.237 КМ у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство, саопштено је из Републичког завода за статистику, а преноси Срна.

У односу на марту прошле године, у свим подручјима забиљежен је номинални раст нето плате, највише у области стручне, научне и техничке дјелатности 18,2 одсто.

Просјечна мартовска бруто плата износила је 2.528 КМ.

Мартовске цијене производа и услуга које се користе за личну потрошњу у Републици Српској, мјерене индексом потрошачких цијена, у односу на фебруарске у просјеку су више за 1,4 одсто, а у односу на март лани за 4,9 одсто.

Највећи годишњи раст цијена у марту биљежи становање, и то 10,6 одсто, слиједе здравство са 9,6 одсто, превоз са 9,1 одсто, рекреација и култура шест одсто, ресторани и хотели са 5,9 одсто, те алкохолна пића и дуван са вишим цијенама од 4,1 одсто.

Календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у марту у поређењу са фебруаром већа је за 0,5 одсто, а у односу на март лани мања је за 7,5 одсто. У првом кварталу ове године у поређењу са истим периодом лани мања је за 9,3 одсто.

Извоз у првом кварталу остварен је у вриједности од 1,246 милијарди КМ, што је за 0,3 одсто мање него у истом периоду лани, док је увоз износио 1,895 милијарди КМ или 3,2 одсто више. Покривености увоза извозом износио је 65,8 одсто.

Број запослених у индустрији у марту већи је за 0,1 одсто него у фебруару, а у односу на март лани мањи је за 2,6 одсто, док је у поређењу са прошлогодишњим просјеком мањи за 1,7 одсто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Просјечна плата у Српској

Просјечна плата

новац

Плата

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

13

27

Зашто није почело суђење за стравичну несрећу у Бањалуци?

13

19

"Идиоте, шта мислиш да си у својој кући": Тенисер из БиХ се замало обрачунао с навијачем

13

09

Нафта кренула "Дружбом"

13

02

"Филмска прича": Мелина мужа мултимилионера упознала у таксију

12

57

Кошарац: СНСД и његови представници не блокирају, већ штите своја национална права

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner