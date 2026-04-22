Ко има највећу, а ко најмању зараду? Ево колика је просјечна плата у Српској

Аутор:АТВ
Просјечна мартовска нето плата у Републици Српској износила је 1.644 КМ и реално је већа за 6,2 одсто у односу на март лани.
Највиша мартовска нето плата у износу од 2.194 КМ исплаћена је у области финансијске дјелатности и дјелатности осигурања, а најнижа 1.237 КМ у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство, саопштено је из Републичког завода за статистику, а преноси Срна.
У односу на марту прошле године, у свим подручјима забиљежен је номинални раст нето плате, највише у области стручне, научне и техничке дјелатности 18,2 одсто.
Просјечна мартовска бруто плата износила је 2.528 КМ.
Мартовске цијене производа и услуга које се користе за личну потрошњу у Републици Српској, мјерене индексом потрошачких цијена, у односу на фебруарске у просјеку су више за 1,4 одсто, а у односу на март лани за 4,9 одсто.
Највећи годишњи раст цијена у марту биљежи становање, и то 10,6 одсто, слиједе здравство са 9,6 одсто, превоз са 9,1 одсто, рекреација и култура шест одсто, ресторани и хотели са 5,9 одсто, те алкохолна пића и дуван са вишим цијенама од 4,1 одсто.
Календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у марту у поређењу са фебруаром већа је за 0,5 одсто, а у односу на март лани мања је за 7,5 одсто. У првом кварталу ове године у поређењу са истим периодом лани мања је за 9,3 одсто.
Извоз у првом кварталу остварен је у вриједности од 1,246 милијарди КМ, што је за 0,3 одсто мање него у истом периоду лани, док је увоз износио 1,895 милијарди КМ или 3,2 одсто више. Покривености увоза извозом износио је 65,8 одсто.
Број запослених у индустрији у марту већи је за 0,1 одсто него у фебруару, а у односу на март лани мањи је за 2,6 одсто, док је у поређењу са прошлогодишњим просјеком мањи за 1,7 одсто.
