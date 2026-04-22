Нећете вјеровати колики је хонорар Маје Маринковић: За недјељу дана заради астрономску цифру

Аутор:АТВ
Ријалити учесница и старлета Маја Маринковић још једном је доказала да апсолутно привлачи огромну гледаност у ријалитију Задруга 9 Елита, а то се, по свему судећи, дебело одразило и на њен банковни рачун.
Док се остали такмичари боре за опстанак и кадар, Маја сваку своју секунду пред камерама "наплаћује" папрено.
Сви су остали у потпуној невјерици када је у јавност испливао податак о њеном астрономском хонорару. Наиме, како се сазнаје, Маја је успјела да уговори услове о којима остали учесници “Елите” могу само да сањају.
У питању је цифра од 10.000 евра на недјељном нивоу, те је јасно да ће Маја Маринковић из Шимановаца изаћи богатија за озбиљну суму новца, пише Блиц.
Подсјетимо, Маја Маринковић и Филип су имали турбулентан и буран однос у ријалитију Задруга, завршили су и на суду, јер га је Маја оптужила за насиље, а Цар је открио у којој фази је сада све то на суду.
– Она и њен отац функционишу по том принципу да људи једноставно гледају да се окористе о свакога. Они траже, њушкају, траже партнере за њу, траже прилику за улазак у ријалити причу. И онда кад им нешто, знаш, јер њен отац је јако добро знао гдје је она. Кад се то заврши, кад друга страна више то не жели или не може да истрпи, е онда мораш сносити неке одређене консеквенце тог односа. Човјек просто од ње не може да функционише, дише, живи, а камоли да се од ње склони. Ја сам сносио посљедице да је она све информације из мог телефона извукла. Ја док сам спавао, она је ушла. Имао сам тај други телефон који иначе не носим, који ми буде кући који ми је само за ТикТок. Како у том моменту нисам био добар са породицом јер је породица била љута на мене што сам уопште са њом и у тим тренуцима нисам ни живио кући. Једноставно сам узео све своје ствари које су ми биле најбитније и најпотребније, тако и тај телефон. Имам тај клип црно на бијело гдје она каже да сам јој ја дао, а онда да се сама залетјела. Демантовала је себе.
– Она је узела мој телефон и извукла је госпођа неке клипове које сам имао компромитујуће, дописивања с овом, оном цуром. Све што је могла да нађе је нашла, пребацила лијепо себи, са свог телефона пребацила тој својој другарици из Загреба. Жацнула је Александру тим неким садржајем који је нашла у телефону. Александра кад је напала на мене, онда се и она прикључила и онда је одједанпут кренула и она с оптужбама. Кад сам ја кренуо раскринкавати њу, она ти је лијепо свог оца под руку у полицију, на Виши суд. Тамо су тражили не знам какве одштете. Углавном, све им је пало као неосновано. Ниједан доказ нису имали. Ја сам приложио мом адвокату неке ствари, а то је да је она разбијала мој ауто, сат, стан, да ми је велику финанцијску штету нанијела. У снимку се види да се ја скривам иза врата, да она лупа на врата гдје она признаје да је направила проблем – прича је Филип Цар за Блиц.
