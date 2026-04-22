Logo
Large banner

Након 130 година рада: Вечерас гашење високе пећи у Жељезари Зеница

Аутор:

АТВ
22.04.2026 10:19

Коментари:

0
Након 130 година рада: Вечерас гашење високе пећи у Жељезари Зеница
Фото: Wikipedia/Flickr

Процес престанка интегралне производње у компанији "Нова жељезара Зеница" почео је јутрос обуставом рада погона Агломерације.

Вечерас ће бити угашена и висока пећ, а сутра би са радом требао престати и погон Челичене, јављају федерални медији.

Након 130 година рада, гашењем погона у овој фабрици доводи се у питање и 11.000 радних мјеста.

Влада Федерације БиХ јуче је најавила да ће умјесто стечаја "Нове жељезаре Зеница" покренути процес њене консолидације и реструктурисања ради очувања, производње, радних мјеста и стабилности домаће производње, а носилац тих активности биће сарајевски "Енергоинвест".

Синдикат металаца ФБиХ најавио је протесте за 30. април испред сједишта Владе ФБиХ и Савјета министара, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner