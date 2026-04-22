Додик честитао Дан града: Слобода је највећа вриједност коју је сачувала Бањалука

Свим грађанима Бањалуке искрене честитке поводом Дана града упутио је лидер СНСД-а Милорад Додик уз напомену да је на овај дан највећи град Српске ослобођен, а слобода остаје највећа вриједност коју је кроз историју изборио и сачувао.
"Ово је прилика да се с поносом подсјетимо важних тренутака из наше прошлости, али и да потврдимо колико нам је стало да чувамо слободу и градимо бољу будућност. Бањалука се развијала и расла, на радост свих који у њој живе, и данас с правом носи статус важног административног, економског, универзитетског, спортског и културног центра", навео је предсједник СНСД-а Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.
Како наводи даље, љепоте и богата историја Бањалуке су понос свих нас, не само Бањалучана, већ и цијеле Републике Српске.
Свим грађанима Бањалуке упућујем срдачне честитке поводом 22. априла - Дана града.— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 22, 2026
"Данашњи дан је и подсјећање на све жртве које је Бањалука поднијела да би била оно што је данас - главни град Републике Српске. Вјерујем да ће Бањалука наставити да иде напријед, стварајући још боље услове за живот и рад својих грађана", закључује Додик.
