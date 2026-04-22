Logo
Large banner

Додик честитао Дан града: Слобода је највећа вриједност коју је сачувала Бањалука

Аутор:

АТВ
22.04.2026 11:33

Коментари:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТV

Свим грађанима Бањалуке искрене честитке поводом Дана града упутио је лидер СНСД-а Милорад Додик уз напомену да је на овај дан највећи град Српске ослобођен, а слобода остаје највећа вриједност коју је кроз историју изборио и сачувао.

"Ово је прилика да се с поносом подсјетимо важних тренутака из наше прошлости, али и да потврдимо колико нам је стало да чувамо слободу и градимо бољу будућност. Бањалука се развијала и расла, на радост свих који у њој живе, и данас с правом носи статус важног административног, економског, универзитетског, спортског и културног центра", навео је предсједник СНСД-а Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.

Како наводи даље, љепоте и богата историја Бањалуке су понос свих нас, не само Бањалучана, већ и цијеле Републике Српске.

"Данашњи дан је и подсјећање на све жртве које је Бањалука поднијела да би била оно што је данас - главни град Републике Српске. Вјерујем да ће Бањалука наставити да иде напријед, стварајући још боље услове за живот и рад својих грађана", закључује Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Бањалука

Дан града

Бањалука Дан града

Честитка

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

13

27

Зашто није почело суђење за стравичну несрећу у Бањалуци?

13

19

"Идиоте, шта мислиш да си у својој кући": Тенисер из БиХ се замало обрачунао с навијачем

13

09

Нафта кренула "Дружбом"

13

02

"Филмска прича": Мелина мужа мултимилионера упознала у таксију

12

57

Кошарац: СНСД и његови представници не блокирају, већ штите своја национална права

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner