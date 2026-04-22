Посадили грах у рупу на путу: Кад неће нико да закрпи, ми ћемо садити

Аутор:Марија Милановић
Модернизација, изградња, развој, ера успона, невиђене промјене и многа друга "дјела", ријечи су које се задњих неколико година у круг врте као на поквареној плочи док критике незадовољних грађана не престају.
Тако и у бањалучком насељу Лауш у Улици др Косте Крсмановића налази се једна прилично велика рупа, а која је поред оштећења возила, потенцијалних повреда пјешака сада послужила као мјесто за сађење појединих култура.
"Кад нико неће да их закрпи онда ћемо садити грах...Можда се прими", навела је на друштвеној мрежи Инстаграм једна од станарки поменуте лице.
Овом динамиком, веће су шансе свакако да се прими грах него критике и молбе грађана да им се улице коначно уреде и санирају.
