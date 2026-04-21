У четвртак обустава саобраћаја у више улица у центру града

Аутор:АТВ
Коментари:2
У више улица у центру Бањалуке у четвртак, 23. априла, биће потпуно обустављен саобраћај због обиљежавања Дана града.
Саобраћај ће бити обустављен од 18.45 до 19.30 часова у Српској улици, на дијелу од споја са Улицом краља Петра Првог Карађорђевића и до споја са Улицом Ивана Фране Јукића, саопштено је из Градске управе.
Обустава ће бити од 19.00 до 20.30 часова у Улици Теодора Колокотрониса, на дијелу од кружног тока од Улице Патре до кружног тока до Улице Здравка Челара.
За вријеме обуставе саобраћај ће регулисати и преусмјеравати припадници МУП-а Републике Српске.
Бањалука сутра обиљежава 22. април - Дан града и 81 године од ослобођења од фашизма у Другом свјетском рату, док је за сутра од 19.00 часова планиран свечани дефиле од Градске управе до тврђаве Кастел.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
54
16
53
16
41
16
31
16
23
Тренутно на програму