Logo
Large banner

У четвртак обустава саобраћаја у више улица у центру града

Аутор:

АТВ
21.04.2026 13:34

Коментари:

2
Фото: АТВ

У више улица у центру Бањалуке у четвртак, 23. априла, биће потпуно обустављен саобраћај због обиљежавања Дана града.

Саобраћај ће бити обустављен од 18.45 до 19.30 часова у Српској улици, на дијелу од споја са Улицом краља Петра Првог Карађорђевића и до споја са Улицом Ивана Фране Јукића, саопштено је из Градске управе.

Обустава ће бити од 19.00 до 20.30 часова у Улици Теодора Колокотрониса, на дијелу од кружног тока од Улице Патре до кружног тока до Улице Здравка Челара.

За вријеме обуставе саобраћај ће регулисати и преусмјеравати припадници МУП-а Републике Српске.

Бањалука сутра обиљежава 22. април - Дан града и 81 године од ослобођења од фашизма у Другом свјетском рату, док је за сутра од 19.00 часова планиран свечани дефиле од Градске управе до тврђаве Кастел.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (2)
Large banner

