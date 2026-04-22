Бањалука обиљежавања Дан града

Поводом обиљежавања 22. априла - Дана града и 81. године од ослобођења од фашизма у Другом свјетском рату, у Бањалуци ће данас бити положени вијенци на више градских локација, а биће уприличена и свечана академија.
У 11 часова биће положени вијенци на Централно спомен-обиљежје погинулим борцима Војске Републике Српске, а у 12 часова на Спомен-обиљежја палим борцима НОР-а.
На свечаној академији у Банском двору биће уручене Априлске награде. Бивши градоначелник Драгољуб Давидовић добитник је овогодишњег "Кључа града" са повељом "Почасни грађанин града Бањалука".
