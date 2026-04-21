Logo
Large banner

Владо Ђајић оснива своју странку

Аутор:

АТВ
21.04.2026 16:23

Коментари:

1
Фото: АТВ

Народни посланик и бивши предсједник ГрО СНСД Бањалука Владо Ђајић предао је захтјев за регистрацију нове странке, потврђено је за АТВ.

Ђајић оснива нову странку под називом "Воља народа - др Владо Ђајић".

Он је законом прописану документацију за регистрацију новог политичког субјекта предао Основном суду у Бањалуци у четвртак, 16. априла.

Како нам је потврђено, још увијек није издато рјешење јер је захтјев у процедури.

делегације РС, Храм Преображења Господњег

Бања Лука

Делегације Српске и Русије у посјети Храму Преображења Господњег

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владо Ђајић

Политика

Бањалука

Политичка странка

Владо Ђајић странка

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Делегације Српске и Русије у посјети Храму Преображења Господњег.

Бања Лука

Делегације Српске и Русије посјетиле Храм Преображења Господњег

37 мин

0
У четвртак обустава саобраћаја у више улица у центру града

Бања Лука

У четвртак обустава саобраћаја у више улица у центру града

3 ч

2
Деватсирана клацкалица као и други мобилијар у Кочићевом вијенцу

Бања Лука

Зељковић обишао дјечије игралиште у Кочићевом вијенцу: "Сценографија за хорор филм"

5 ч

0
Састанак СНСД-а и ХДЗ-а данас у Бањалуци

Бања Лука

Састанак СНСД-а и ХДЗ-а данас у Бањалуци

9 ч

0

  • Најновије

16

54

Родољуб Драшковић: Имао сам добру намјеру да изградим Храм науке и умјетности – Гимназију Требиње

16

53

Ивана је са шест година сјела на трактор, а данас бијелим луком покорава тржиште

16

41

Удар на светиње: Оскрнављене иконе Христа и Богородице

16

31

Инвеститори и даље у страху: Биткоин порастао, итиријум благо пао

16

23

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner