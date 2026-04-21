Владо Ђајић оснива своју странку

Народни посланик и бивши предсједник ГрО СНСД Бањалука Владо Ђајић предао је захтјев за регистрацију нове странке, потврђено је за АТВ.
Ђајић оснива нову странку под називом "Воља народа - др Владо Ђајић".
Он је законом прописану документацију за регистрацију новог политичког субјекта предао Основном суду у Бањалуци у четвртак, 16. априла.
Како нам је потврђено, још увијек није издато рјешење јер је захтјев у процедури.
