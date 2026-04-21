Делегације Српске и Русије посјетиле Храм Преображења Господњег

Делегација Републике Српске и делегација Русије, коју предводи замјеник министра иностраних послова Александар Грушко, у посјети је српско-руском Храму Преображења Господњег у Бањалуци.
У делегацији Републике Српске су предсједник Српске Синиша Каран, предсједник Владе Српске Саво Минић, предсједник НСРС Ненад Стевандић и лидер СНСД-а Милорад Додик.
У делегацији Русије, поред Грушка, су директор Другог европског департмента Министарства иностраних послова Јуриј Пилипсон и извршни директор Фондације подршке хришћанске културе и наслијеђа Јегор Скопенко.
Претходно је одржан састанак делегација.
У Административном центру Владе Републике Српске данас ће бити одржан и форум о тренутном геополитичком дешавању у Европи.
