Logo
Large banner

Делегације Српске и Русије посјетиле Храм Преображења Господњег

Аутор:

АТВ
21.04.2026 16:17

Коментари:

0
Делегације Српске и Русије у посјети Храму Преображења Господњег.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Делегација Републике Српске и делегација Русије, коју предводи замјеник министра иностраних послова Александар Грушко, у посјети је српско-руском Храму Преображења Господњег у Бањалуци.

У делегацији Републике Српске су предсједник Српске Синиша Каран, предсједник Владе Српске Саво Минић, предсједник НСРС Ненад Стевандић и лидер СНСД-а Милорад Додик.

делегације РС, Храм Преображења Господњег
делегације РС, Храм Преображења Господњег

У делегацији Русије, поред Грушка, су директор Другог европског департмента Министарства иностраних послова Јуриј Пилипсон и извршни директор Фондације подршке хришћанске културе и наслијеђа Јегор Скопенко.

Храм Преображења Господњег
Храм Преображења Господњег

Претходно је одржан састанак делегација.

У Административном центру Владе Републике Српске данас ће бити одржан и форум о тренутном геополитичком дешавању у Европи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Храм Преображења Господњег

Александар Грушко

Русија

Република Српска

Бањалука

Милорад Додик

Игор Калабухов

Коментари (0)
Large banner

