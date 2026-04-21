Додик: Српска неће дати сагласност за санкције Русији

АТВ
21.04.2026 15:49

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Република Српска остаје при својим принципијелним ставовима санкције Русији неће добити зелено свјетло из Бањалуке, а пут ка НАТО савезу не постоји, поручио је данас лидер СНСД-а Милорад Додик након састанка са високом руском делегацијом.

Додик је нагласио да Српска чврсто стоји на позицији војне неутралности. Након разговора са замјеником министра иностраних послова Руске Федерације, Александром Грушком, истакнуто је да је дијалог Бањалуке и Москве на највишем нивоу и да се заснива на међусобном уважавању.

"Српска је захвална што је Руска Федерација увијек на страни Дејтонског споразума. Ставови Русије нису навијачки, већ принципијелни, на позицијама подршке међународном праву", изјавио је Додик.

Током састанка, лидер СНСД-а је поновио да Република Српска има разумијевања за напоре Русије у оквиру специјалне војне операције у Украјини, сматрајући их оправданим у контексту заштите националних интереса.

Питање имовине је затворена књига

Ни овај сусрет није могао проћи без осврта на унутрашња питања у БиХ. Додик је поновио недвосмислен став: питање имовине је ријешено Уставом БиХ и ту нема мјеста за даље преговоре или наметања.

