"Срби се увијек могу поуздати у браћу Русе"

Министар рада и борачко-иналидске заштите Републике Српске Радан Остојић истакао је велики допринос руских добровољаца у Одбрамбено-отаџбинском рату и одбрани православља, а Руске Федерације у обезбјеђењу мира на овим просторима и подршке братском српском народу.
Остојић је данас у Вишеграду истакао да су окупили на обиљежавању Дана руских добровољаца, који су притекли у помоћ из братске и велике Русије.
Оцијенио је да је та помоћ била и због вјере али и завјета предака јер су многи руски добровољци у свим ратовима долазили и помагали српском народу.
"И Русија и руски народ дали су велики допринос не само у одбрани православља и српског народа, него и српској државности", навео је Остојић.
Нагласио је да је њих 37 дало животе за Републику Српску и заслужише да буду довијека памћени.
"Док будемо његовали памћење на њих, молили се за њихове душе, они ће да живе али ће да живи и Српска и слобода", истакао је Остојић и додао да је ратни пут руских добровољаца карактерисало витештво, поштовање, али и гоглота, жртвовања и страдање.
Указао је да су прошли вијек, али раније окарактерисали ратови и велике жртве, а у свима њима, Срби су једино могли да се поуздају у помоћ браће Руса.
"Тако је било и у ратовима деведесетих година. Онда када је цијели свијет, посебно западни, арапски и муслимански стао на страну наших непријатеља, једино од кога смо могли да очекујемо помоћ и од кога је она дошла јесу браћа Руси. Иако географски далеко, у срцу веома близу", навео је Остојић.
Он је посјетио да је Русија дала огроман допринос и када је ријеч о закључењу Дејтонског мировног споразума, као и обезбјеђења мира на овим просторима.
"Русија и дана данас даје велики допринос у међународим организацијама да се кроз разне резолуције, деколарације српски народ не окарактерише као геноцидан јер то никад није био", закључио је Остојић, преноси Срна
Република Српска
2 ч3
Република Српска
3 ч8
Република Српска
3 ч6
Република Српска
5 ч19
Најновије
16
54
16
53
16
41
16
31
16
23
