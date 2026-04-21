У Бањалуци састанак званичника Српске са Грушком

21.04.2026 14:09

Руска делегација у Палати Републике Српске на састанку са руководством Српске
У Бањалуци је у току састанак званичника Републике Српске са високом делегацијом Руске Федерације коју предводи замјеник министра иностраних послова Александар Грушко.

Састанак се одржава у Палати Републике, након којег је предвиђена конференција за новинаре.

Руска делегација у Бањалуци
Делегација ће обићи Српско-руски храм Преображења Господњег.

У Административном центру Владе Републике Српске биће одржан и форум о тренутном геополитичком дешавању у Европи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

